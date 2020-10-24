Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Elektromos fogkefék
Összes sorozat
Philips Sonicare 3 Series gum health Szónikus elektromos fogkefe
Gyártás megszűnt
Támogatás
HX6631/01
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
Eco útlevél - English (US)
Felhasználói útmutató
Mind (10)
Hogyan működik a fogmosási útmutató a Sonicare alkalmazásban?
Mely országokban áll rendelkezésre a Sonicare alkalmazás?
Hogyan módosíthatom Sonicare fogkefém intenzitásának beállításait?
Kicserélhetem a Sonicare fogkefém akkumulátorát?
Miért van rés a fogkefefej és a markolat között?
Philips SonicareMűanyag hordtáska
Philips SonicareTöltőalap
Nem tudom csatlakoztatni a fogkefémet a Sonicare alkalmazáshoz
A Sonicare fogkefém nem töltődik
A fogkefefej leesik a Sonicare fogkefémről
A Sonicare fogkefém nem rezeg
A Sonicare fogkefe rezgése kevésbé erőteljes.
A Sonicare fogkefe hangos zajjal működik
Ellenőrizze a garancia feltételeit, és indítson termékcserét vagy -javítást
Szerviztámogatás igénylése
Keressen az Ön közelében található szervizközpontokat javítás, diagnosztika és eredeti alkatrészek ügyében.
Jótállási szabályzat megtekintése
Termékre vonatkozó jótállási szabályzatunk
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben