2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
3 üzemmód
1 fogkefefej
A fogkefe dinamikus tisztító technológiája és a nagyobb fogfelülettel való érintkezés bizonyítottan segít a mindennapos szennyeződések eltávolításában és a fogak természetes fehérségének elérésében.
A Clean (Tisztítás) üzemmód 2 percig, majd a White (Fehérítés) üzemmód további 30 másodpercig történő alkalmazásával a látható elülső fogakra koncentrálhat. Ezzel eltávolítja a mindennapos lerakódásokat, mint a kávé, tea, dohány, vagy vörösbor. A fogai két hét alatt akár két árnyalatot fehéredhetnek.*
A kivételes mindennapos tisztaságért. Segít fenntartani a fogfehérítő kezeléseket.
4.7
5-ből
157
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
KotiZoli
24/01/2019
Magyarország
Az egész család elégedett a termékkel.
Minden tekintetben megfelel az elvárásainknak. A tisztítási hatékonysága az tökéletes.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Remek tisztítás és ápolás
Kiválóan tisztít, érezhetően simább érzés a fogak felszínén. Egy feltöltéssel meglepően sokáig bírja. Remek, hogy többféle pótfej választható. Kár, hogy csak egy tok van a páros készülékhez.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe
juhaszjozsef13
20/01/2019
Magyarország
Tökéletes,nagyon elégedettek vagyunk!
Jó ár-érték arány,hosszú üzemidő,tudja amit leírnak róla!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe
naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban
mint egy kézi fogkefe