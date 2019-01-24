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  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak
  • Fehérebb, egészségesebb fogak

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare HealthyWhiteSzónikus elektromos fogkefe

HX6731/02

4.7
| (157) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Fehérebb, egészségesebb fogak
Mindenki szeretne csillogó mosolyt, fehér fogakkal. Engedje ragyogni fogainak csillogó, természetes fehérségét. A Sonicare HealthyWhite elektromos fogkefe két hét alatt bizonyítottan eltávolítja a mindennapos lerakódásokat a Clean& White üzemmód rendszeres használatával.
Összes előny megtekintése

A tökéletes fogkefe a fehérebb fogakhoz

Fehérebb, egészségesebb fogak

  • 3 üzemmód

  • 1 fogkefefej

Természetesen fehérebb fogak a szabadalmaztatott szónikus technológia jóvoltából

Természetesen fehérebb fogak a szabadalmaztatott szónikus technológia jóvoltából

A fogkefe dinamikus tisztító technológiája és a nagyobb fogfelülettel való érintkezés bizonyítottan segít a mindennapos szennyeződések eltávolításában és a fogak természetes fehérségének elérésében.

Clean and White (Tisztítás és fehérítés) üzemmód: bizonyítottan eltávolítja a lerakódásokat

Clean and White (Tisztítás és fehérítés) üzemmód: bizonyítottan eltávolítja a lerakódásokat

A Clean (Tisztítás) üzemmód 2 percig, majd a White (Fehérítés) üzemmód további 30 másodpercig történő alkalmazásával a látható elülső fogakra koncentrálhat. Ezzel eltávolítja a mindennapos lerakódásokat, mint a kávé, tea, dohány, vagy vörösbor. A fogai két hét alatt akár két árnyalatot fehéredhetnek.*

Clean (Tisztítás) üzemmód: Normál 2 perces üzemmód

A kivételes mindennapos tisztaságért. Segít fenntartani a fogfehérítő kezeléseket.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

157

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Az egész család elégedett a termékkel.

Minden tekintetben megfelel az elvárásainknak. A tisztítási hatékonysága az tökéletes.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek tisztítás és ápolás

Kiválóan tisztít, érezhetően simább érzés a fogak felszínén. Egy feltöltéssel meglepően sokáig bírja. Remek, hogy többféle pótfej választható. Kár, hogy csak egy tok van a páros készülékhez.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes,nagyon elégedettek vagyunk!

Jó ár-érték arány,hosszú üzemidő,tudja amit leírnak róla!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite HX6732/37 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban

  2. mint egy kézi fogkefe