Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

15

n

21

ó

:

50

p

:

13

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fehérebb fogak. Kíméletesen.
  • Fehérebb fogak. Kíméletesen.
  • Fehérebb fogak. Kíméletesen.
  • Fehérebb fogak. Kíméletesen.
  • Fehérebb fogak. Kíméletesen.
  • Fehérebb fogak. Kíméletesen.
  • Fehérebb fogak. Kíméletesen.
  • Fehérebb fogak. Kíméletesen.
  • Fehérebb fogak. Kíméletesen.
  • Fehérebb fogak. Kíméletesen.

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Szónikus elektromos fogkefe

HX6848/92

4.7
| (779) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Fehérebb fogak. Kíméletesen.
Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben 1 hét alatt fehérebbé teszi a fogait.
Összes előny megtekintése
MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Fehérebbé teszi a fogakat mindössze 1 héten belül.

Fehérebb fogak. Kíméletesen.

  • Beépített nyomásérzékelő

  • 1 tisztítási mód

  • 1 BrushSync funkció

Fehérebbé teszi a fogakat mindössze egy héten belül

Fehérebbé teszi a fogakat mindössze egy héten belül

Illessze a fogkefére a W2 Optimal White kefefejet a felületi lerakódások eltávolításához és a fehérebb mosolyhoz. Klinikai tesztekkel bizonyított, hogy a sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta középső folteltávolító betét révén mindössze egy héten belül fehérebbé teszi a fogakat.

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Az InterCare fogkefefej a sűrűn elhelyezkedő, különlegesen hosszú, kiváló minőségű sörtéknek köszönhetően eltávolítja a lepedéket a fogközökből. Továbbá mindössze két hét alatt klinikailag igazoltan csökkenti a fogínyvérzést és a fogínygyulladást.

Gyengéden óvatosságra int

Gyengéden óvatosságra int

Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkeféjük igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

779

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

07/04/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Jó ár/érték arány.

A fogkefe az elvárt módon működik megelégedésemre. Jó ár/érték arány.

Előnyök

Jó ár/érték arány.

Hátrányok

Nem tudok ilyet.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Szónikus elektromos fogkefe

28/12/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló tisztító funkció

Normál elektromos fogkefe után érezhető a különbség, a fogakat nagyon alaposan tisztítja.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Szónikus elektromos fogkefe

20/12/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló

Mindenkinek ajánlom.Nagyon jó! Kézre áll, jol tisztít, aránlag csendes

Előnyök

Nagyon jòl tisztítja a fpgakat.

Hátrányok

Nincs okosalkalmazás benne.

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Szónikus elektromos fogkefe

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Szónikus elektromos fogkefe

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe