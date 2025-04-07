2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
Beépített nyomásérzékelő
1 tisztítási mód
1 BrushSync funkció
Illessze a fogkefére a W2 Optimal White kefefejet a felületi lerakódások eltávolításához és a fehérebb mosolyhoz. Klinikai tesztekkel bizonyított, hogy a sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta középső folteltávolító betét révén mindössze egy héten belül fehérebbé teszi a fogakat.
Az InterCare fogkefefej a sűrűn elhelyezkedő, különlegesen hosszú, kiváló minőségű sörtéknek köszönhetően eltávolítja a lepedéket a fogközökből. Továbbá mindössze két hét alatt klinikailag igazoltan csökkenti a fogínyvérzést és a fogínygyulladást.
Lehet, hogy a páciensek nem veszik észre, ha túl erősen mosnak fogat, de a fogkeféjük igen. Ha túl nagy nyomást fejtenek ki az ínyre, a fogkefe pulzáló hangot ad figyelmeztetve, hogy csökkentsék a nyomást.
4.7
5-ből
779
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
HMiklós
07/04/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jó ár/érték arány.
A fogkefe az elvárt módon működik megelégedésemre. Jó ár/érték arány.
Előnyök
Jó ár/érték arány.
Hátrányok
Nem tudok ilyet.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Szónikus elektromos fogkefe
Arbez1@2
28/12/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló tisztító funkció
Normál elektromos fogkefe után érezhető a különbség, a fogakat nagyon alaposan tisztítja.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6800/63 Szónikus elektromos fogkefe
Zsoco
20/12/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló
Mindenkinek ajánlom.Nagyon jó! Kézre áll, jol tisztít, aránlag csendes
Előnyök
Nagyon jòl tisztítja a fpgakat.
Hátrányok
Nincs okosalkalmazás benne.
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Szónikus elektromos fogkefe
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Szónikus elektromos fogkefe
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe