2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
Beépített nyomásérzékelő
3 üzemmód
1 BrushSync funkció
Utazótok
Illessze a fogkefére a W2 Optimal White kefefejet a felületi lerakódások eltávolításához és a fehérebb mosolyhoz. Klinikai tesztekkel bizonyított, hogy a sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta középső folteltávolító betét révén mindössze egy héten belül fehérebbé teszi a fogakat.
Ez a fogkefe három üzemmód segítségével lehetővé teszi, hogy saját igényeire szabhassa a fogmosást. A Clean mód a hatékony tisztításhoz megfelelő. A White mód ideális a felületi lerakódások eltávolításához. A Gum Care mód pedig plusz egy perc kevésbé erős fogmosást biztosít, így biztosítva gyengéd masszírozást az ínynek.
Biztos lehet abban, hogy biztonságos a fogmosás: szónikus technológiánk alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás megelőzését és a fogíny egészségének megőrzését.
4.9
5-ből
212
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
16/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe
Saca000
11/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Sonicare
Remek választás, tisztább érzés, hatékony fogmosás!
Előnyök
Hatékony fogmosás!
Hátrányok
Lassú töltési idő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe
Gumicukor
07/05/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló
A fogkefe kiváló tisztítást végez, ha helyesen alkalmazzák. A három funkciót annyira nem értem, mert ugyanolyan az intenzitásuk, de majd kitapasztalom. Nem erősségem a használati útmutatók elolvasása.Az utazó tok nem záródik rendesen, de húztam rá egy hajgumit. Nem halok bele. Az UV lámpa menő és megnyugtató. Nem vizsgálom mikroszkóp alatt a fogkefe fejeket, de elhiszem neki, hogy végzi a dolgát.. Fogköz tisztító használatával és ezzel az eszközzel szerintem el tudom érni a fogorvosi tisztítás szintjét.
Előnyök
Kiválóan tisztít
Hátrányok
Semmi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe