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Összes sorozat

  • Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.
  • Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.
  • Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.
  • Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.
  • Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.
  • Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.
  • Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.
  • Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.
  • Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.
  • Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Szónikus elektromos fogkefe

HX6859/68

4.9
| (212) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.
Tapasztalja meg az igazán kíméletes tisztítást a nyomásérzékelő segítségével, miközben akár 100%-kal egészségesebbé teheti fogínyét, mint egy kézi fogkefével.
Összes előny megtekintése
MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Akár 100%-kal egészségesebb fogíny a kézi fogkeféhez képest.

Egészségesebb fogíny. Kíméletesen.

  • Beépített nyomásérzékelő

  • 3 üzemmód

  • 1 BrushSync funkció

  • Utazótok

Fehérebbé teszi a fogakat mindössze egy héten belül

Fehérebbé teszi a fogakat mindössze egy héten belül

Illessze a fogkefére a W2 Optimal White kefefejet a felületi lerakódások eltávolításához és a fehérebb mosolyhoz. Klinikai tesztekkel bizonyított, hogy a sűrűn elhelyezkedő sörték alkotta középső folteltávolító betét révén mindössze egy héten belül fehérebbé teszi a fogakat.

Három üzemmód közül választhat

Három üzemmód közül választhat

Ez a fogkefe három üzemmód segítségével lehetővé teszi, hogy saját igényeire szabhassa a fogmosást. A Clean mód a hatékony tisztításhoz megfelelő. A White mód ideális a felületi lerakódások eltávolításához. A Gum Care mód pedig plusz egy perc kevésbé erős fogmosást biztosít, így biztosítva gyengéd masszírozást az ínynek.

Gyengéd és biztonságos az érzékeny területeken, illetve fogszabályzó és fogászati kezelések esetén is

Gyengéd és biztonságos az érzékeny területeken, illetve fogszabályzó és fogászati kezelések esetén is

Biztos lehet abban, hogy biztonságos a fogmosás: szónikus technológiánk alkalmazható fogszabályzó, tömés, korona és héj esetén is, emellett elősegíti a fogszuvasodás megelőzését és a fogíny egészségének megőrzését.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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4.9

5-ből

212

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

2

16/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe

11/09/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Sonicare

Remek választás, tisztább érzés, hatékony fogmosás!

Előnyök

Hatékony fogmosás!

Hátrányok

Lassú töltési idő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe

07/05/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló

A fogkefe kiváló tisztítást végez, ha helyesen alkalmazzák. A három funkciót annyira nem értem, mert ugyanolyan az intenzitásuk, de majd kitapasztalom. Nem erősségem a használati útmutatók elolvasása.Az utazó tok nem záródik rendesen, de húztam rá egy hajgumit. Nem halok bele. Az UV lámpa menő és megnyugtató. Nem vizsgálom mikroszkóp alatt a fogkefe fejeket, de elhiszem neki, hogy végzi a dolgát.. Fogköz tisztító használatával és ezzel az eszközzel szerintem el tudom érni a fogorvosi tisztítás szintjét.

Előnyök

Kiválóan tisztít

Hátrányok

Semmi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Szónikus elektromos fogkefe

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe