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  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
  • Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*

Gyártás megszűnt

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra – fogköztisztító

HX8332/01

4.2
| (247) Értékelések | 81% ajánlja ezt a terméket
Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*
Azok számára, akik nem használnak fogselymet rendszeresen, az AirFloss Pro/Ultra**** biztosítja a legegyszerűbb módot a fogközök hatékony tisztításához. Az AirFloss Pro/Ultra egyaránt használható szájvízzel vagy vízzel, és klinikailag bizonyítottan a fogselyemmel azonos hatékonysággal segít megőrizni a fogíny egészségét.**
Összes előny megtekintése

A nem rendszeres fogselyemhasználók számára tervezve

Garantáltan egészségesebb fogíny 2 hét alatt*

  • 2 fej

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***

Akár 99,9%-os lepedékeltávolítás***

Az AirFloss Ultra a kezelt területeken található lepedék akár 99,9%-át eltávolítja.***

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia

Levegőt és mikrocseppeket alkalmazó technológia

A levegő és szájöblítő vagy víz segítségével működő egyedülálló technológiánk hatékony, mégis kíméletes tisztítást biztosít a fogak között és a fogíny mentén, ami lehetővé tette, hogy ilyen kedvező, klinikailag igazolt eredményeink születhessenek.

Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja

Az egészséges rutin kialakításának egyszerű módja

A fogközök tisztítása nagyon fontos a szájhigiénia szempontjából. Az AirFloss Ultra segítségével egyszerűen tisztíthatja a fogak közti rések mélyét, ami elősegíti az egészséges rutin kialakítását.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.2

5-ből

247

Értékelések

81%

ajánlja ezt a terméket

09/10/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes társa a napi szájápolásnak

Sok problémát okozott számomra a vérző fogíny, fogkő és a fogközökben maradó ételmaradék. Óriási segítség a mindennapos szájápolásban ez a termék. Kényelmes és egyszerű a használata, pillanatok alatt az esti fogmosás részévé vált. Csak ajánlani tudom, aki hasonló problémákkal küzd és szeretne ezen változtatni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8432/03 AirFloss Ultra – fogköztisztító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8432/03 AirFloss Ultra – fogköztisztító

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Imádom, sokkal jobb, mint vártam.

Nagyjából 3 hónapja használom, minden este ( egyszeres fújással), eddig háromszor kellett csak feltöltenem! A tartály pont elegendő mennyiségű vizet tartalmaz, kézre esik, könnyű használni. Tisztítása egyszerű. A fogaim pedig sokkal tisztábbak, és valahogy fehérebbek, amióta használom. Azóta mindenkinek ajánlom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra – fogköztisztító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8331/02 AirFloss Pro/Ultra – fogköztisztító

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló fogköztisztító fájdalom nélkül

Sonic Airfloss Ultra egy számomra régóta hiányolt piaci rést töltött be. A fogselymek minősége, vastagsága és használata gyakran problémát okozott. Az ínyemet felsértettem, sokszor vérzett, és még elérhetetlen helyek is maradtak. Mióta ezt a készüléket használom nincs az a rés, amit nem tudnék tökéletesen megtisztítani fajdalom és hibalehetőség kizárásaval.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8432/03 AirFloss Ultra – fogköztisztító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HX8432/03 AirFloss Ultra – fogköztisztító

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. vagy visszakapja a pénzét

  2. ha enyhébb fogínygyulladásban szenvedő páciensek kézi fogkefével vagy antimikrobiális szájöblítővel használják; az AirFloss a fogselymet nem rendszeresen használók egészséges napi szájápolási rutinjának elősegítésére lett tervezve. További részletekért lásd a Támogatás lap Kérdések és válaszok részét.

  3. A kezelt területekről. Laboratóriumi vizsgálat esetén. A tényleges szájtisztítási eredmények eltérőek lehetnek.

  4. Az AirFloss Ultra és Pro ugyanaz a termék, azonban az elnevezésük országonként és kommunikációs csatornánként eltérő lehet.

  5. a használt fújási beállítástól függően