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Gyártás megszűnt

Philips Sonicare HealthyWhite+Szónikus elektromos fogkefe

HX8911/01

4.7
| (249) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Akár 100%-kal több lerakódást távolít el mindössze 1 hét alatt*
Napról napra ragyogóbb lehet a mosolya anélkül, hogy le kellene mondania az elszíneződést okozó kedvenc ételeiről és italairól! A Philips Sonicare Fehérítő elektromos fogkefe bizonyítottan akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért mindössze 1 hét alatt*.
Összes előny megtekintése
MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

*a kézi fogkefékhez képest

Akár 100%-kal több lerakódást távolít el mindössze 1 hét alatt*

  • 2 üzemmód

  • 6 testre szabható beállítás

  • 1 fogkefefej

Akár 100%-kal több lerakódást távolít el, mint egy hagyományos fogkefe*

Akár 100%-kal több lerakódást távolít el, mint egy hagyományos fogkefe*

A Philips Sonicare fogkefe akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért mindössze 1 hét alatt.

DiamondClean fogkefefej a leghatékonyabb fehérítésért

DiamondClean fogkefefej a leghatékonyabb fehérítésért

A DiamondClean fogkefefej, a Philips Sonicare legnagyobb fehérítőhatással rendelkező fogkefefeje gyémánt alakú, közepes keménységű sörtéivel hatékonyan, mégis gyengéden tisztítja meg a fogakat a lepedéktől. A Philips Sonicare elektromos fogkefével kivételes tisztaságot és fehérebb fogakat érhet el, mint egy hagyományos fogkefével.

Clean and White (Tisztítás és fehérítés) üzemmód: bizonyítottan eltávolítja a lerakódásokat

Clean and White (Tisztítás és fehérítés) üzemmód: bizonyítottan eltávolítja a lerakódásokat

A 2 perces Clean (Tisztítás) üzemmód jelenti a tökéletes választást a lepedék eltávolításához (ennyi a fogorvosok által ajánlott fogmosási idő). A White (Fehérítés) üzemmód eltávolítja a felületi lerakódásokat, valamint fényessé és ragyogóvá varázsolja fogait. Eltávolítja a kávé, tea, dohány és vörösbor okozta mindennapos lerakódásokat. A fogai két hét alatt akár két árnyalatot fehéredhetnek.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

249

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

10/01/2019

Slovensko

Slovensko

super

Moja prva sonicka kefka, user friendly a neporovnatelny pocit po umyti s klasickou kefkou, odporucam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

27/09/2017

Slovensko

Slovensko

Excellent

Really good product. I think it is the Best Buy from the whole range.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka

07/05/2019

România

România

Periuta electrica a schimbat modul in care ma periez

Am recomandat tuturor prietenilor periutele electrice de la Philips pentru ca diferentele se observa imediat. Dintii sunt mai albi si mai curati. Sincer, nu se compara cu periajul clasic, cu periuta manuala. Mai mult decat atat, periuta este foarte usor de folosit, iar bateria tine in jur de 4-6 saptamani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

  2. naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban