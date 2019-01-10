2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
2 üzemmód
6 testre szabható beállítás
1 fogkefefej
A Philips Sonicare fogkefe akár 100%-kal több lerakódást távolít el a fehérebb fogakért mindössze 1 hét alatt.
A DiamondClean fogkefefej, a Philips Sonicare legnagyobb fehérítőhatással rendelkező fogkefefeje gyémánt alakú, közepes keménységű sörtéivel hatékonyan, mégis gyengéden tisztítja meg a fogakat a lepedéktől. A Philips Sonicare elektromos fogkefével kivételes tisztaságot és fehérebb fogakat érhet el, mint egy hagyományos fogkefével.
A 2 perces Clean (Tisztítás) üzemmód jelenti a tökéletes választást a lepedék eltávolításához (ennyi a fogorvosok által ajánlott fogmosási idő). A White (Fehérítés) üzemmód eltávolítja a felületi lerakódásokat, valamint fényessé és ragyogóvá varázsolja fogait. Eltávolítja a kávé, tea, dohány és vörösbor okozta mindennapos lerakódásokat. A fogai két hét alatt akár két árnyalatot fehéredhetnek.
4.7
5-ből
249
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
KikaTT
10/01/2019
Slovensko
super
Moja prva sonicka kefka, user friendly a neporovnatelny pocit po umyti s klasickou kefkou, odporucam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Katinella
27/09/2017
Slovensko
Excellent
Really good product. I think it is the Best Buy from the whole range.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Elektrická sonická zubná kefka
Andreea05
07/05/2019
România
Periuta electrica a schimbat modul in care ma periez
Am recomandat tuturor prietenilor periutele electrice de la Philips pentru ca diferentele se observa imediat. Dintii sunt mai albi si mai curati. Sincer, nu se compara cu periajul clasic, cu periuta manuala. Mai mult decat atat, periuta este foarte usor de folosit, iar bateria tine in jur de 4-6 saptamani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: HealthyWhite+ HX8911/01 Periuţă de dinţi sonică electrică
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban