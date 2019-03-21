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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
4.8
5-ből
65
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Mosolygós
21/03/2019
Magyarország
Tökéletes termék
[Employee of philipsglobal] Tökéletes tisztítás, nem sérti az ínyt, nagyon gyengéd készülék. Valamint nagyon jó, hogy állítható az intenzitási szint és megválasztható az üzemmód.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
ORozi
06/04/2017
Magyarország
Maximálisan megfelel
A nyomás érzékelőnek köszönhetően,a fognyaki kopásaim stabilizálódtak,ami nagy öröm számomra. A kesze-kusza fogaimat sikeresen tudom tisztítani.Maximálisan megfelel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
SzbZita
27/03/2017
Magyarország
Kiváló fogkefe.
Amióta ezzel a fogkefével mosom a fogaimat sokkal tisztábbnak érzem. Sokkal halkabb mint más elektromos fogkefék.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush