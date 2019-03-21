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Philips SonicareFlexCare Platinum HX9112/02 Elektromos fogkefe

HX9112/02

4.8
| (65) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
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4.8

5-ből

65

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

3

21/03/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék

[Employee of philipsglobal] Tökéletes tisztítás, nem sérti az ínyt, nagyon gyengéd készülék. Valamint nagyon jó, hogy állítható az intenzitási szint és megválasztható az üzemmód.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

06/04/2017

Magyarország

Magyarország

Maximálisan megfelel

A nyomás érzékelőnek köszönhetően,a fognyaki kopásaim stabilizálódtak,ami nagy öröm számomra. A kesze-kusza fogaimat sikeresen tudom tisztítani.Maximálisan megfelel.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

27/03/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló fogkefe.

Amióta ezzel a fogkefével mosom a fogaimat sokkal tisztábbnak érzem. Sokkal halkabb mint más elektromos fogkefék.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.