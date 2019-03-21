Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

00

ó

:

55

p

:

51

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás
  • Alapos és gyengéd tisztítás

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSzónikus elektromos fogkefe

HX9112/12

4.8
| (65) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Alapos és gyengéd tisztítás
A FlexCare Platinum használatával még a legalaposabb tisztítás is megfelelően gyengéd fogai és ínye védelme érdekében. Az AdaptiveClean fogkefefejnek és az intuitív nyomásérzékelőnek köszönhetően a maximális lepedékeltávolítás is gyengéd élményt nyújt Önnek.
Összes előny megtekintése
MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

10-szer több lepedék eltávolítása és egészségesebb fogíny*

Alapos és gyengéd tisztítás

  • 3 üzemmód, 3 intenzitási szint

  • 2 fogkefefej

  • Nyomásérzékelővel

Távolítson el akár 10-szer annyi lepedéket az AdaptiveClean fogkefefejjel*

Távolítson el akár 10-szer annyi lepedéket az AdaptiveClean fogkefefejjel*

Az AdaptiveClean fogkefefej rápattintásával az eddigi legalaposabb tisztítást tapasztalhatja meg. 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosítva** akár 10-szer több lepedéket távolít el a nehezen elérhető helyekről*, ami tényleges mélytisztítást eredményez a fogíny vonalán és a fogak között.

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

Egészségesebb fogíny mindössze 2 hét alatt

A FlexCare kefefej biztosította optimális tisztítás révén fogínye 2 héten belül egészségesebbé válik. A kézi fogkeféhez képest akár 7-szer több lepedéket távolít el az íny mentén, így a mosolya minden eddiginél egészségesebb lehet.

3 üzemmód és 3 intenzitási beállítás közül választhat

3 üzemmód és 3 intenzitási beállítás közül választhat

A FlexCare Platinum csatlakoztatásával tényleges mélytisztítást tapasztalhat meg. A 3 intenzitási beállítással fokozhatja a tisztítást, míg a 3 üzemmód a speciális igényeit elégíti ki. Clean (Tisztítás) üzemmód: a kiváló mindennapos tisztaságért, White (Fehérítés) üzemmód: a felszíni elszíneződések eltávolításáért és Deep Clean (Alapos tisztítás) üzemmód: az élénkítő frissességért.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

65

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

3

21/03/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes termék

[Employee of philipsglobal] Tökéletes tisztítás, nem sérti az ínyt, nagyon gyengéd készülék. Valamint nagyon jó, hogy állítható az intenzitási szint és megválasztható az üzemmód.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

06/04/2017

Magyarország

Magyarország

Maximálisan megfelel

A nyomás érzékelőnek köszönhetően,a fognyaki kopásaim stabilizálódtak,ami nagy öröm számomra. A kesze-kusza fogaimat sikeresen tudom tisztítani.Maximálisan megfelel.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe

27/03/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló fogkefe.

Amióta ezzel a fogkefével mosom a fogaimat sokkal tisztábbnak érzem. Sokkal halkabb mint más elektromos fogkefék.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe

  2. A DiamondClean fogkefefejhez képest

  3. naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve