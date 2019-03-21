2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
3 üzemmód, 3 intenzitási szint
2 fogkefefej
Nyomásérzékelővel
Az AdaptiveClean fogkefefej rápattintásával az eddigi legalaposabb tisztítást tapasztalhatja meg. 4-szer nagyobb felületi érintkezést biztosítva** akár 10-szer több lepedéket távolít el a nehezen elérhető helyekről*, ami tényleges mélytisztítást eredményez a fogíny vonalán és a fogak között.
A FlexCare kefefej biztosította optimális tisztítás révén fogínye 2 héten belül egészségesebbé válik. A kézi fogkeféhez képest akár 7-szer több lepedéket távolít el az íny mentén, így a mosolya minden eddiginél egészségesebb lehet.
A FlexCare Platinum csatlakoztatásával tényleges mélytisztítást tapasztalhat meg. A 3 intenzitási beállítással fokozhatja a tisztítást, míg a 3 üzemmód a speciális igényeit elégíti ki. Clean (Tisztítás) üzemmód: a kiváló mindennapos tisztaságért, White (Fehérítés) üzemmód: a felszíni elszíneződések eltávolításáért és Deep Clean (Alapos tisztítás) üzemmód: az élénkítő frissességért.
4.8
5-ből
65
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Mosolygós
21/03/2019
Magyarország
Tökéletes termék
[Employee of philipsglobal] Tökéletes tisztítás, nem sérti az ínyt, nagyon gyengéd készülék. Valamint nagyon jó, hogy állítható az intenzitási szint és megválasztható az üzemmód.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
ORozi
06/04/2017
Magyarország
Maximálisan megfelel
A nyomás érzékelőnek köszönhetően,a fognyaki kopásaim stabilizálódtak,ami nagy öröm számomra. A kesze-kusza fogaimat sikeresen tudom tisztítani.Maximálisan megfelel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/12 Szónikus elektromos fogkefe
SzbZita
27/03/2017
Magyarország
Kiváló fogkefe.
Amióta ezzel a fogkefével mosom a fogaimat sokkal tisztábbnak érzem. Sokkal halkabb mint más elektromos fogkefék.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Akár 7-szer több lepedéket távolít el, mint egy kézi fogkefe
A DiamondClean fogkefefejhez képest
naponta kétszeri, kétperces fogmosást alapul véve