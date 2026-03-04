2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
11086U2500CX
Lámpa típusa: PS24W/PSX24W
Közvetlen illeszkedésű LED-izzó
Kompakt kialakítás
6000 K hideg fehér fény
Izzók száma: 2
A Philips Ultinon Access LED-izzókkal a telepítés olyan gyors és egyszerű, hogy az utólagos felszerelés gyerekjáték! Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Access LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Közvetlen illeszkedésű kialakításuk a halogén izzókkal megegyező helyigényű, így szűk helyekre is egyszerűen beszerelhetők. Könnyen beilleszthetők a PS24W és PSX24W típusú izzókkal felszerelt járművekbe, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal*.
A Philips Ultinon Access LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál jobb fénysugár-teljesítményt nyújtsanak kompakt, univerzális kivitelben. A LED-technológia legújabb innovációit felhasználva ugyanazt a fényáramot biztosítják, mint a szabványos ECE halogénizzók, de kevesebb energia felhasználásával jelentősen javítják a fénysugár teljesítményét. A Philips Ultinon Access LED-izzók jobb látási viszonyokat biztosítanak a járművezetők számára az utakon, így könnyebben észlelhetik az akadályokat és biztonságosabban vezethetnek.
A technológiailag fejlett Philips világítástechnika már több mint 100 éve elismert az autóiparban. Tisztában vagyunk azzal, hogy termékeink teljesítménye attól függ, mennyire kompatibilisek a mai gépjárműipari környezet követelményeivel, ezért a termékeink tervezésénél a lehető legszorosabban követjük az ipari szabványokat. Philips Ultinon Access LED-izzóink megfelelnek az elektromágneses interferenciára vonatkozó EMI-szabványoknak. A modern gépjárműipari viszonyok viszontagságainak ellenálló, precíziós kialakítású izzóink nem zavarják a jármű más alkatrészeinek működését.
4.3
5-ből
31
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Előnyök
Kvalita, výdrž, svítivost
Hátrányok
Cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Az Ön felelőssége ellenőrizni, hogy az utólag beszerelt LED-fényforrások használata megfelel-e a helyi jogi előírásoknak. Az izzók nem használhatók közutakon.
A minimális törvényi előíráshoz képest. A H4, H7 típusokra vonatkozik. Az autó és az izzó típusától függően változhat.
2 év garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról.