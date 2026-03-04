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Car lightsLED-FOG [≈PS24W/PSX24W]

11086U2500CX

4.3
| (31) Értékelések
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Újítsa meg járműve fényszóróit a Philips Ultinon Access LED termékcsaláddal. Ezek az izzók ugyanolyan gyorsan és egyszerűen beszerelhetők, mint a halogénizzók! Fejlessze tovább autója világítását plusz 80% fényerővel**, és élvezze a legújabb LED technológiát.
Összes előny megtekintése

Gyors, egyszerű beszerelés

Újítsa meg! Vezessen! Élvezze!

  • Lámpa típusa: PS24W/PSX24W

  • Közvetlen illeszkedésű LED-izzó

  • Kompakt kialakítás

  • 6000 K hideg fehér fény

  • Izzók száma: 2

„Plug-and-play” telepítés

A Philips Ultinon Access LED-izzókkal a telepítés olyan gyors és egyszerű, hogy az utólagos felszerelés gyerekjáték! Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Access LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Közvetlen illeszkedésű kialakításuk a halogén izzókkal megegyező helyigényű, így szűk helyekre is egyszerűen beszerelhetők. Könnyen beilleszthetők a PS24W és PSX24W típusú izzókkal felszerelt járművekbe, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal*.

A halogénizzókénál erősebb fénykibocsátás

A Philips Ultinon Access LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál jobb fénysugár-teljesítményt nyújtsanak kompakt, univerzális kivitelben. A LED-technológia legújabb innovációit felhasználva ugyanazt a fényáramot biztosítják, mint a szabványos ECE halogénizzók, de kevesebb energia felhasználásával jelentősen javítják a fénysugár teljesítményét. A Philips Ultinon Access LED-izzók jobb látási viszonyokat biztosítanak a járművezetők számára az utakon, így könnyebben észlelhetik az akadályokat és biztonságosabban vezethetnek.

Autóipari szabványoknak megfelelő

A technológiailag fejlett Philips világítástechnika már több mint 100 éve elismert az autóiparban. Tisztában vagyunk azzal, hogy termékeink teljesítménye attól függ, mennyire kompatibilisek a mai gépjárműipari környezet követelményeivel, ezért a termékeink tervezésénél a lehető legszorosabban követjük az ipari szabványokat. Philips Ultinon Access LED-izzóink megfelelnek az elektromágneses interferenciára vonatkozó EMI-szabványoknak. A modern gépjárműipari viszonyok viszontagságainak ellenálló, precíziós kialakítású izzóink nem zavarják a jármű más alkatrészeinek működését.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az Ön felelőssége ellenőrizni, hogy az utólag beszerelt LED-fényforrások használata megfelel-e a helyi jogi előírásoknak. Az izzók nem használhatók közutakon.

  2. A minimális törvényi előíráshoz képest. A H4, H7 típusokra vonatkozik. Az autó és az izzó típusától függően változhat.

  3. 2 év garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról.