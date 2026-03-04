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  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek
  • Stílusához illő színek

Car lightsLED-HL [≈H3]

11336U2510C2

11336U2510C2

4.3
| (31) Értékelések
Stílusához illő színek
Váltsa a járműve fényszóróit Philips Ultinon Classic LED lámpára, és tapasztalja meg a klasszikus halogén világítás melegségét és a LED-ek teljesítményét! Ezek a könnyen beszerelhető izzók lehetővé teszik, hogy egyszerűen válthasson LED-ekre!*
Összes előny megtekintése

Klasszikus, meleg fehér LED-izzók

Stílusához illő színek

  • Lámpa típusa: H3

  • Közvetlen illeszkedésű LED-izzó

  • Kompakt kialakítás

  • 6000 K hideg fehér fény

  • Izzók száma: 2

Élvezze a meleg, 3500 kelvin színhőmérsékletű klasszikus világítást

Élvezze a meleg, 3500 kelvin színhőmérsékletű klasszikus világítást

Újítsa meg fényszóróit anélkül, hogy a megjelenésükön változtatnia kellene! A Philips Ultinon Classic LED-izzók más halogén fényszórókéhoz hasonló elegáns, meleg fehér fényt biztosítanak, ezáltal időtlen megjelenést nyújtva. A többi első lámpához igazíthatja a színüket, miközben a LED-ek által biztosított nagyobb fényerő előnyeit élvezheti. Tapasztalja meg a klasszikus stílus és a modern technológia tökéletes ötvözetét.

Nagyobb fényerő a kiváló láthatóságért**

Nagyobb fényerő a kiváló láthatóságért**

A Philips Ultinon Classic LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál jobb fénysugarat biztosítsanak kompakt, univerzális kivitelben. A LED-technológia legújabb innovációit felhasználva ugyanazt a fényáramot biztosítják, mint a szabványos ECE halogénizzók, de kevesebb energia felhasználásával jelentősen javítják a fénysugár teljesítményét**. A Philips Ultinon Classic LED-izzók segítségével a járművezetők jobban beláthatják az utat, így könnyebben észlelhetik az akadályokat, és biztonságosan vezethetnek.

„Plug-and-play” telepítés

„Plug-and-play” telepítés

A Philips Ultinon Classic LED izzókkal a telepítés olyan gyors és egyszerű, hogy az utólagos felszerelés gyerekjáték! Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésekre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Classic LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Közvetlen illeszkedésű kialakításuk a halogénizzókkal megegyező helyigényű, így szűk helyekre is egyszerűen beszerelhetők. Könnyen beilleszthetők, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal*.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az ECE R37 előírásoknak nem felel meg. Kizárólag terepen történő használatra való.

  2. A minimális törvényi előíráshoz képest. A H4, H7 típusokra vonatkozik. Az autó és az izzó típusától függően változhat.

  3. 2 éves garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.