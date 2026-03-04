2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
LUM11362U2510C2/10
11362U2510
11362U2510C2
Lámpa típusa: H11
3500 K meleg fehér fény
+80% fényerő
Könnyen beszerelhető LED-izzó
Izzók száma: 2
Újítsa meg fényszóróit anélkül, hogy a megjelenésükön változtatnia kellene! A Philips Ultinon Classic LED-izzók más halogén fényszórókéhoz hasonló elegáns, meleg fehér fényt biztosítanak, ezáltal időtlen megjelenést nyújtva. A többi első lámpához igazíthatja a színüket, miközben a LED-ek által biztosított nagyobb fényerő előnyeit élvezheti. Tapasztalja meg a klasszikus stílus és a modern technológia tökéletes ötvözetét.
A Philips Ultinon Classic LED-izzókat úgy tervezték, hogy a halogénizzóknál jobb fénysugarat biztosítsanak kompakt, univerzális kivitelben. A LED-technológia legújabb innovációit felhasználva ugyanazt a fényáramot biztosítják, mint a szabványos ECE halogénizzók, de kevesebb energia felhasználásával jelentősen javítják a fénysugár teljesítményét. Az akár plusz 80% fényerővel** a Philips Ultinon Classic LED-izzók segítségével a járművezetők jobban beláthatják az utat, így könnyebben észlelhetik az akadályokat, és biztonságosan vezethetnek.
A Philips Ultinon Classic LED izzókkal a telepítés olyan gyors és egyszerű, hogy az utólagos felszerelés gyerekjáték! Nincs szükség kompatibilitási ellenőrzésekre vagy adaptergyűrűkre: a Philips Ultinon Classic LED-izzók ultrakompakt testtel és integrált IEC 60061 kompatibilis alappal rendelkeznek. Közvetlen illeszkedésű kialakításuk a halogén izzókkal megegyező helyigényű, így szűk helyekre is egyszerűen beszerelhetők. Könnyen beilleszthetők, és széles körű kompatibilitást biztosítanak a legtöbb járműtípussal*.
4.3
5-ből
31
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Előnyök
Kvalita, výdrž, svítivost
Hátrányok
Cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Az ECE R37 előírásoknak nem felel meg. Kizárólag terepen történő használatra való.
A halogénizzókra vonatkozó legalacsonyabb jogi normákhoz viszonyítva.
2 éves garancia. Látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra, ha szeretne többet megtudni a jótállási szabályzatunkról. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.