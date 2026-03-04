2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
LUM12342RGTX2/10
Akár 200%-kal erősebb fény¹
Lámpa típusa: H4
12 V, 60/55 W
2 db-os csomag
Portfóliónk legnagyobb teljesítményű terméke, a Philips RacingVision GT200 a rallyautóknál megszokott rendkívül nagy fényerejű izzók teljesítményét nyújtja a közutakon is használható változatban. Tapasztalja meg, hogy milyen tisztán láthat az akár 200%-kal erősebb fénynek¹ köszönhetően! Az optimalizált izzókialakításnak köszönhető nagyobb fényerővel jobban beláthatja az utat, biztonságosabban vezethet, és garantáltan élvezetesebbnek találja majd a vezetést.
A Philips RacingVision GT200 rendkívüli teljesítményű fénysugara 80 méterrel² messzebbre világít a törvényi minimumnál, így Ön többet láthat az előtte lévő útból. Hamarabb észlelheti a veszélyeket, gyorsabban reagálhat, és pontosabban irányíthatja autóját az úton. Mindez biztonságosabb és élvezetesebb vezetési élményt nyújt.
A Philips RacingVision GT200 fényszóróizzók az ENSZ-EGB előírások szerinti jóváhagyással rendelkeznek. A teljesítményorientált vezetők garantáltan örömüket lelik majd ezekben az erős, élénk fényt adó, és az aktuális szabályozásnak megfelelő, közúti forgalomban is használható izzókban.
4.3
5-ből
31
Értékelések
Disel60
04/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Előnyök
Silný jas
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Előnyök
Kvalita, výdrž, svítivost
Hátrányok
Cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
¹ A jogszabályokban előírt legalacsonyabb értékhez viszonyított fényerő
² Kiegészítő biztonsági távolság az ECE-előírásokban meghatározott minimumhoz képest, 1 lux megvilágítás mellett. A járműtől mért legnagyobb távolság.