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Összes sorozat

  • Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó
  • Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó
  • Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó
  • Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó
  • Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó
  • Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó

RacingVision GT200gépjárműfényszóró-izzó

LUM12972RGTX2/10

4.3
| (31) Értékelések
Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó
Szenvedélye a vezetés? A Philips RacingVision GT200 autóizzók új szintre emelik az autózás élményét. Ez a termékcsalád akár 200%-kal erősebb fényt bocsát ki, amely 80 méterrel messzebbre elér, így Ön jobban beláthatja az utat, hamarabb reagálhat, és nagyobb biztonságban érezheti magát.
Összes előny megtekintése

Izzóink új szintre emelik a vezetési élményt

Hihetetlen teljesítményű, közlekedésben engedélyezett izzó

  • Akár 200%-kal erősebb fény¹

  • Lámpa típusa: H7

  • 12 V, 55 W

  • 2 db-os csomag

Ugrásszerű változás a láthatóság és a vezetési élmény terén

Ugrásszerű változás a láthatóság és a vezetési élmény terén

Portfóliónk legnagyobb teljesítményű terméke, a Philips RacingVision GT200 a rallyautóknál megszokott rendkívül nagy fényerejű izzók teljesítményét nyújtja a közutakon is használható változatban. Tapasztalja meg, hogy milyen tisztán láthat az akár 200%-kal erősebb fénynek¹ köszönhetően! Az optimalizált izzókialakításnak köszönhető nagyobb fényerővel jobban beláthatja az utat, biztonságosabban vezethet, és garantáltan élvezetesebbnek találja majd a vezetést.

A lenyűgöző fénysugár akár 80 méterrel messzebbre világít²

A lenyűgöző fénysugár akár 80 méterrel messzebbre világít²

A Philips RacingVision GT200 rendkívüli teljesítményű fénysugara 80 méterrel² messzebbre világít a törvényi minimumnál, így Ön többet láthat az előtte lévő útból. Hamarabb észlelheti a veszélyeket, gyorsabban reagálhat, és pontosabban irányíthatja autóját az úton. Mindez biztonságosabb és élvezetesebb vezetési élményt nyújt.

Közutakon való használatra jóváhagyott, nagy teljesítményű világítás

Közutakon való használatra jóváhagyott, nagy teljesítményű világítás

A Philips RacingVision GT200 fényszóróizzók az ENSZ-EGB előírások szerinti jóváhagyással rendelkeznek. A teljesítményorientált vezetők garantáltan örömüket lelik majd ezekben az erős, élénk fényt adó, és az aktuális szabályozásnak megfelelő, közúti forgalomban is használható izzókban.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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4.3

5-ből

31

Értékelések

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Előnyök

Silný jas

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Előnyök

Kvalita, výdrž, svítivost

Hátrányok

Cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. ¹ A jogszabályokban előírt legalacsonyabb értékhez viszonyított fényerő

  2. ² Kiegészítő biztonsági távolság az ECE-előírásokban meghatározott minimumhoz képest, 1 lux megvilágítás mellett. A járműtől mért legnagyobb távolság.