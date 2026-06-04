2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Pénzvisszafizetési garancia
Kiterjesztett garancia
15 az 1-ben: arcra, fejre és testre
Prémium precíziós fésű
Önélező, acél vágópengék
BeardSense technológia
A vágókészülékünkhöz 15 eszköz tartozik, így könnyedén vághatja és formázhatja arcszőrzetét, levághatja haját és ápolhatja testét, minden ápolási igényét kielégítve.
Prémium precíziós fésűnk 11 hosszúsági beállítással, 0,2 mm-es lépésekben 1 és 3 mm között, így maximális pontossággal vág a kívánt hosszúságban, hogy tökéletes megjelenést biztosítson.
Az önélező acél pengék nagyobb erőt biztosítanak a maximális pontosság érdekében, és az első naphoz hasonló élességüket anélkül őrzik meg, hogy pengeolajra lenne szükség.
4.6
5-ből
1800
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Zsifi
04/06/2026
Magyarország
Lenyűgözött a tudás
Mindig tudtam hogy a Philips remek termékeket képvisel, gyárt, ez nálam a csúcs, egy készülékben minden!!!
Előnyök
Remek minőség, mindig őt választom.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-06-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-06-04
Szevi
20/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Azt kaptam amit vártam
Minden téren teljesen megfelelő, nagyon jó minőségű termék.
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék
Kneehurts
18/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Hetente 2,3 alkalommal végzett, alkalmanként átlagosan 11,5 percig tartó arcszőrzetvágás alapján
A gyorstöltés opció egy vágásra elegendő töltöttséget biztosít
A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.