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  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság

All-in-One Trimmer 7000 Series15 az 1-ben vágókészülék

MG7935/15

4.6
| (1800) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
Univerzális vágókészülékünk 15 minőségi eszközzel biztosítja külön az arc, a fej és a test ápolásához szükséges sokoldalúságot és precizitást. Az önélező pengék ugyanolyan élesek maradnak, mint a legelső nap, a prémium precíziós fésű pedig segít elérni a kívánt hatást és stílust.
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Pénzvisszafizetési garancia

Kiterjesztett garancia

Arcra, testszőrzetre és testre

Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság

  • 15 az 1-ben: arcra, fejre és testre

  • Prémium precíziós fésű

  • Önélező, acél vágópengék

  • BeardSense technológia

15 eszköz minden ápolási igényhez

15 eszköz minden ápolási igényhez

A vágókészülékünkhöz 15 eszköz tartozik, így könnyedén vághatja és formázhatja arcszőrzetét, levághatja haját és ápolhatja testét, minden ápolási igényét kielégítve.

Egyenletes vágás pontos hosszúsággal a tökéletes megjelenés érdekében

Egyenletes vágás pontos hosszúsággal a tökéletes megjelenés érdekében

Prémium precíziós fésűnk 11 hosszúsági beállítással, 0,2 mm-es lépésekben 1 és 3 mm között, így maximális pontossággal vág a kívánt hosszúságban, hogy tökéletes megjelenést biztosítson.

Maximális pontosság hosszan tartó teljesítménnyel

Maximális pontosság hosszan tartó teljesítménnyel

Az önélező acél pengék nagyobb erőt biztosítanak a maximális pontosság érdekében, és az első naphoz hasonló élességüket anélkül őrzik meg, hogy pengeolajra lenne szükség.

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

1800

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

04/06/2026

Magyarország

Magyarország

Lenyűgözött a tudás

Mindig tudtam hogy a Philips remek termékeket képvisel, gyárt, ez nálam a csúcs, egy készülékben minden!!!

Előnyök

Remek minőség, mindig őt választom.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-06-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-06-04

20/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Azt kaptam amit vártam

Minden téren teljesen megfelelő, nagyon jó minőségű termék.

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék

18/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Hetente 2,3 alkalommal végzett, alkalmanként átlagosan 11,5 percig tartó arcszőrzetvágás alapján

  2. A gyorstöltés opció egy vágásra elegendő töltöttséget biztosít

  3. A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.