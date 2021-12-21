CP0827
Orr- és fülszőrzetnyíró a készülékhez
Ez a tartozék univerzális vágókészülékéhez való, és az orr- és fülszőrzet gyors és kényelmes nyírására tervezték.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
A termék egyes részeit időről időre ki kell cserélni, de a Philips pótalkatrészeivel még soha nem volt ilyen egyszerű a folyamat. Mindezt garantált Philips minőség mellett. Ez a vágótartozék kompatiblis az 1936-os és újabb sorozatszámú szakállvágókkal. Kérdés esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Cserélhető alkatrészek
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.