Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

A termék egyes részeit időről időre ki kell cserélni, de a Philips pótalkatrészeivel még soha nem volt ilyen egyszerű a folyamat. Mindezt garantált Philips minőség mellett. Ez a vágótartozék kompatiblis az 1936-os és újabb sorozatszámú szakállvágókkal. Kérdés esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.