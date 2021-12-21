Keresőkifejezés

    • Orr- és fülszőrzetnyíró a készülékhez Orr- és fülszőrzetnyíró a készülékhez Orr- és fülszőrzetnyíró a készülékhez

      All-in-One-Trimmer/Multigroom Orr- és fülszőrnyíró

      CP0827

      Orr- és fülszőrzetnyíró a készülékhez

      Ez a tartozék univerzális vágókészülékéhez való, és az orr- és fülszőrzet gyors és kényelmes nyírására tervezték.

      All-in-One-Trimmer/Multigroom Orr- és fülszőrnyíró

      Kompatibilis készülékek

      Orr- és fülszőrzetnyíró a készülékhez

      Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

      • Fekete

      Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

      A termék egyes részeit időről időre ki kell cserélni, de a Philips pótalkatrészeivel még soha nem volt ilyen egyszerű a folyamat. Mindezt garantált Philips minőség mellett. Ez a vágótartozék kompatiblis az 1936-os és újabb sorozatszámú szakállvágókkal. Kérdés esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

      Műszaki adatok

      • Cserélhető alkatrészek

        A következő terméktípusokhoz:
        • MG3710, MG3711, MG3715, MG3720, MG3721
        • MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760
        • MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG5910
        • MG5920, MG5940, MG5950, MG7710, MG7715
        • MG7720, MG7730, MG7736, MG7770, MG7785
        • MG7790, MG7940, MG7950, MG9552, MG9710
        • MG9720, MG9530, MG9555
