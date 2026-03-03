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Összes sorozat

  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
  • Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez

Gyártás megszűnt

Multigroom series 900013 az 1-ben, arcra, hajra és testre

MG9720/90

4.7
| (302) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez
Tökéletesítse stílusát a Prestige Edition vágókészlettel, amely a Multigroom készüléket 13 minőségi eszközzel ötvözi, beleértve az önélező fém pengéket és a OneBlade Face+Body eszközt, hogy bármilyen hosszúságú szőrszálat pontosan vághasson és borotválhasson a tökéletes formázás érdekében
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Prestige Edition: 13 az 1-ben prémium vágókészlet

Tökéletes formázás archoz, hajhoz és testhez

  • 13 eszköz

  • Önélező, fém vágópengék

  • Akár 180 perc üzemidő

  • Vízálló

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Tempered steel blades, 30% faster hair trimming

Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett önélező acél vágópengék vassal vannak megerősítve és edzettek a maximális szilárdság érdekében. Ennek eredményeként a pengék olyan élesek maradnak, mint az első napon. Nem rozsdásodnak. Nincs szükség a pengék olajozására.

Egyedülálló OneBlade technológia

Egyedülálló OneBlade technológia

Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett Philips OneBlade segítségével bármilyen hosszú szőrzet trimmelhető, formázható és borotválható. Egyszerű és kényelmes borotválkozást biztosít a csúszást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén. És mivel másodpercenként 200 mozgást végző vágókészülékről van szó, még a hosszabb szőrszálak esetében is hatékony.

13 tartozék az arcszőrzet és haj vágásához

13 tartozék az arcszőrzet és haj vágásához

A Philips Multigroom univerzális hajvágó a 13 tartozékával teljes körű testszőrtelenítő megoldást biztosít.

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

302

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

03/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes!

Azt kaptam, amit vártam. Teljesen elégedett vagyok vele.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

07/11/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Amit rendelsz azt kapod.

Azt kaptam amit rendeltem. Minőség, megbízhatóság.

Előnyök

Megbízhatóság, hatékonyság

Hátrányok

Nem tapasztaltam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

30/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes mindenre!

Egyszerű és gyors a használata. Nagyon precíz a vágás! Imádom!

Előnyök

Tökéletes készülék

Hátrányok

Ilyet nem találtam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pengék akár 4 hónapig is használhatók – a hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.