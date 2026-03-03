2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
13 eszköz
Önélező, fém vágópengék
Akár 180 perc üzemidő
Vízálló
Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett önélező acél vágópengék vassal vannak megerősítve és edzettek a maximális szilárdság érdekében. Ennek eredményeként a pengék olyan élesek maradnak, mint az első napon. Nem rozsdásodnak. Nincs szükség a pengék olajozására.
Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett Philips OneBlade segítségével bármilyen hosszú szőrzet trimmelhető, formázható és borotválható. Egyszerű és kényelmes borotválkozást biztosít a csúszást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén. És mivel másodpercenként 200 mozgást végző vágókészülékről van szó, még a hosszabb szőrszálak esetében is hatékony.
A Philips Multigroom univerzális hajvágó a 13 tartozékával teljes körű testszőrtelenítő megoldást biztosít.
4.7
5-ből
302
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
03/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes!
Azt kaptam, amit vártam. Teljesen elégedett vagyok vele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Hollow881
07/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Amit rendelsz azt kapod.
Azt kaptam amit rendeltem. Minőség, megbízhatóság.
Előnyök
Megbízhatóság, hatékonyság
Hátrányok
Nem tapasztaltam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Goldenboy83
30/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes mindenre!
Egyszerű és gyors a használata. Nagyon precíz a vágás! Imádom!
Előnyök
Tökéletes készülék
Hátrányok
Ilyet nem találtam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
A pengék akár 4 hónapig is használhatók – a hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.