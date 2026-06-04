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  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
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  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
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  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság

Gyártás megszűnt

Multigroom series 700018 az 1-ben, arcra, hajra és testre

MG7785/20

4.6
| (1800) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Utolérhetetlen formázás és pontosság
Tökéletesítse megjelenését legprecízebb és legsokoldalúbb vágókészülékünkkel. A 18 minőségi eszköz használatával tetőtől talpig kialakíthatja saját egyéni stílusát. Élvezze a DualCut pengéknek köszönhető kimagasló precizitást és a gumibevonattal ellátott prémium acél markolatot.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

18 az 1-ben prémium vágókészülék a kiemelkedő sokoldalúságért

Utolérhetetlen formázás és pontosság

  • 18 eszköz

  • DualCut technológia

  • 5 órás üzemidő

  • Vízálló

Nyírja és formázza az arcszőrzetét, haját és testszőrzetét 18 eszközzel

Nyírja és formázza az arcszőrzetét, haját és testszőrzetét 18 eszközzel

Ezzel az univerzális vágókészülékkel kényelmesen nyírhatja és formázhatja az arcszőrzetét, vághatja a haját és szőrtelenítheti a testét.

Maximális precizitás 2-szer több pengével

Maximális precizitás 2-szer több pengével

Az univerzális hajvágó készülék a maximális precizitás érdekében speciális DualCut technológiával működik. Dupla pengével rendelkezik, és úgy tervezték, hogy ugyanolyan éles maradjon, mint a legelső napon.

Önélező pengék a kiváló eredményért

Önélező pengék a kiváló eredményért

A testszőr- és szakállvágó precíz acélpengéinek köszönhetően rendezett, egyenes vonalakat vághat, és egyenletesen távolíthatja el még a legvastagabb szőrt is. Korrózióálló pengéi nem rozsdásodnak, és önélező tulajdonságuk révén élettartamuk is hosszabb.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

1800

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

04/06/2026

Magyarország

Magyarország

Lenyűgözött a tudás

Mindig tudtam hogy a Philips remek termékeket képvisel, gyárt, ez nálam a csúcs, egy készülékben minden!!!

Előnyök

Remek minőség, mindig őt választom.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-06-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-06-04

20/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Azt kaptam amit vártam

Minden téren teljesen megfelelő, nagyon jó minőségű termék.

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék

18/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.