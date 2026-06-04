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  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
  • Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság

Gyártás megszűnt

All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7920/15

4.6
| (1800) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság
Alakítsa ki személyes stílusát ezzel a sokoldalú vágókészülékkel, amely 13 minőségi eszközt tartalmaz az arc-, a fej- és a testszőrzet formázásához. A precíziós formázófésű egyenletes vágást biztosít pontosan a kívánt hosszúságban.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Arcra, hajra és testre

Egyetlen eszköz, tökéletes pontosság

  • 13 az 1-ben: arc, fej és test

  • Precíziós formázófésű

  • Önélező, acél vágópengék

  • BeardSense technológia

Egyenletes vágás egy menetben

Egyenletes vágás egy menetben

A szabadalmaztatott fésűtartozék 1 és 3 mm között 11 hosszúság beállítást tesz lehetővé, így egyenletes vágást biztosít pontosan a kívánt hosszúságban.

Hosszan tartó teljesítmény a precíz eredményért

Hosszan tartó teljesítmény a precíz eredményért

A hosszan tartó teljesítményért a rozsdamentes acél pengék ugyanolyan élesek maradnak, mint első nap. Nincs szükség olajra.

A vágó, amely igazodik a szakállához

A vágó másodpercenként 125-ször pásztázza a szakáll sűrűségét, és pontosan akkor növeli a teljesítményt, amikor szükséges, hogy legyőzze a sűrű, bozontos vagy hosszú szakállt.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

1800

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

04/06/2026

Magyarország

Magyarország

Lenyűgözött a tudás

Mindig tudtam hogy a Philips remek termékeket képvisel, gyárt, ez nálam a csúcs, egy készülékben minden!!!

Előnyök

Remek minőség, mindig őt választom.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-06-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-06-04

20/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Azt kaptam amit vártam

Minden téren teljesen megfelelő, nagyon jó minőségű termék.

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék

18/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes