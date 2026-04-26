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  • Univerzális vágókészülék
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  • Univerzális vágókészülék
  • Univerzális vágókészülék
  • Univerzális vágókészülék
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  • Univerzális vágókészülék
  • Univerzális vágókészülék
  • Univerzális vágókészülék
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  • Univerzális vágókészülék
  • Univerzális vágókészülék

Gyártás megszűnt

Multigroom series 30008 az 1-ben, arcra és hajra

MG3730/15

4.6
| (590) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Univerzális vágókészülék
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 8 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

8 az 1-ben vágókészülék

Univerzális vágókészülék

  • 8 eszköz

  • Önélező, acél vágópengék

  • Akár 60 perc működési idő

  • Leöblíthető tartozékok

Edzett acélpengék, amelyek nem törnek el, nem tompulnak el és nem rozsdásodnak

Edzett acélpengék, amelyek nem törnek el, nem tompulnak el és nem rozsdásodnak

Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett önélező acél vágópengék vassal vannak megerősítve és edzettek a maximális szilárdság érdekében. Ennek eredményeként a pengék olyan élesek maradnak, mint az első napon. Nem rozsdásodnak. Nincs szükség a pengék olajozására.

Nyírja és formázza az arcszőrzetét és haját 8 eszközzel

Nyírja és formázza az arcszőrzetét és haját 8 eszközzel

Ezzel az univerzális vágókészülékkel kényelmesen nyírhatja és formázhatja az arcszőrzetét és vághatja a haját.

Egyenletes vágást biztosít

Egyenletes vágást biztosít

Sima, egyenletes vágás még a legvastagabb szőrzeten is. A testszőr- és szakállvágó precíz acélpengéi tiszta, egyenes vonalakat hoznak létre a tökéletes eredmény érdekében.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.6

5-ből

590

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

26/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Jó az új készülékem!

Nincsen olyan része, ami miatt nem ajánlanám másnak. Már meg is tettem! Tökéletesen elégedett vagyok a termékkel!

Előnyök

Sok funkció, praktikus tárolás.

Hátrányok

Semmi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3946/15 9 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-04-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3946/15 9 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-04-17

17/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiválóan működik!

Nagyon szuper kis gép!Bátran ajánlom mindenkinek!Pont elegendő tartozékkal!

Előnyök

Könnyű,precíz, minden igényt kielégít!

Hátrányok

Nem tudok

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 7 az 1-ben vágókészülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 7 az 1-ben vágókészülék

03/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

jó partner

A vágófelület sokkal kisebb, mint az eddig használt PHILIPS

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 MG3720/15 7 az 1-ben, arcra és hajra

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 MG3720/15 7 az 1-ben, arcra és hajra

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.