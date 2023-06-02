2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
9 eszköz
DualCut technológia
Akár 80 perc üzemidő
Vízálló
Az univerzális hajvágó készülék a maximális precizitás érdekében speciális DualCut technológiával működik. Dupla pengével rendelkezik, és úgy tervezték, hogy ugyanolyan éles maradjon, mint a legelső napon.
A Philips Multigroom 3000 univerzális hajvágó készülék 9 tartozékkal rendelkezik, amelyek kényelmessé teszik az arcszőrzet formázását és a hajvágást.
A testszőr- és szakállvágó precíz acélpengéinek köszönhetően rendezett, egyenes vonalakat vághat, és egyenletesen távolíthatja el még a legvastagabb szőrt is. Korrózióálló pengéi nem rozsdásodnak, és önélező tulajdonságuk révén élettartamuk is hosszabb.
4.6
5-ből
645
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Makkabigyó
02/06/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyszerű készülék
Nagyon szeretjük, könnyen kezelhető, az egész család tudja használni. Megfelelő az akkumulátor üzemideje.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5730/15 11 az 1-ben, arcra, hajra és testre
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5730/15 11 az 1-ben, arcra, hajra és testre
NZoli
01/08/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Remek termék.
Eddig sosem szerettem a hasonló termékeket, de ez tényleg remek.
Előnyök
Jól vág, könnyű használni, sok fej jár hozzá.
Hátrányok
Egy töltés visszajelzés lehetne rajta, valamint hamarabb is feltölthetne, de ezt tudtam a vásárlás előtt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5740/15 12 az 1-ben, arcra, hajra és testre
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5740/15 12 az 1-ben, arcra, hajra és testre
Maszk
19/06/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék tökéletes.
Sajnos újra kellet vásárolnom mivel az előző aksi problémás lett sajnos azt nem tudták javitani.
Előnyök
Könyű kezelés, sokoldalúság
Hátrányok
Mivel nem lehet szétszedni igy javitani se sajnos.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5730/15 11 az 1-ben, arcra, hajra és testre
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5730/15 11 az 1-ben, arcra, hajra és testre