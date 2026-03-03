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Összes sorozat

        Gyártás megszűnt

        All-in-One TrimmerSeries 9000

        MG9555/15

        4.7
        | (302) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
        A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
        Alakítsa ki személyes stílusát ezzel az archoz, fejhez és testhez való tökéletes szőrtelenítőkészlettel. A legfejlettebb rozsdamentes acél vágókészülékünk és a OneBlade kombinációja tökéletes precíziós vágást és formázást biztosít a kívánt stílus eléréséhez.
        Összes előny megtekintése

        Kiterjesztett garancia

        Precíz vágás, pontos kontúrok és kényelmes borotválkozás

        A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás

        • A tökéletes szőrtelenítő készlet

        • 20 az 1-ben: arcra, fejre és testre

        • Precíziós formázófésű

        • Egyedülálló OneBlade technológia

        Egyenletes vágás egy menetben

        Egyenletes vágás egy menetben

        A szabadalmaztatott fésűtartozék 1 és 3 mm között 11 hosszúság beállítást tesz lehetővé, így egyenletes vágást biztosít pontosan a kívánt hosszúságban.

        OneBlade a tiszta vonalakért és pontos kontúrokért

        A gyorsan mozgó penge (6000 mozdulat percenként) még a leghosszabb szőrszálak esetén is rendkívül hatékonyan dolgozik. A könnyed siklást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén védi a bőrt, így kényelmes szakállformázást és -borotválást biztosít. Az arc, az áll és a nyak borotválásával pontosan kialakíthatja a kívánt szakállformát.

        Hosszan tartó teljesítmény a precíz eredményért

        Hosszan tartó teljesítmény a precíz eredményért

        A hosszan tartó teljesítményért a vágókészülék rozsdamentes acél pengéi ugyanolyan élesek maradnak, mint első nap. Nincs szükség olajra.

        Műszaki adatok

        Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

        Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

        Pótalkatrész vagy tartozék keresése

        Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

        Alkatrészek és tartozékok

        Értékelések

        Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
        A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

        4.7

        5-ből

        302

        Értékelések

        91%

        ajánlja ezt a terméket

        03/03/2026

        Magyarország

        Magyarország

        Ellenőrzött vevő

        Tökéletes!

        Azt kaptam, amit vártam. Teljesen elégedett vagyok vele.

        Igen, ajánlom ezt a terméket

        Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

        Igen, ajánlom ezt a terméket

        Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

        07/11/2025

        Magyarország

        Magyarország

        Ellenőrzött vevő

        Amit rendelsz azt kapod.

        Azt kaptam amit rendeltem. Minőség, megbízhatóság.

        Előnyök

        Megbízhatóság, hatékonyság

        Hátrányok

        Nem tapasztaltam

        Igen, ajánlom ezt a terméket

        Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

        Igen, ajánlom ezt a terméket

        Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

        30/10/2025

        Magyarország

        Magyarország

        Ellenőrzött vevő

        Tökéletes mindenre!

        Egyszerű és gyors a használata. Nagyon precíz a vágás! Imádom!

        Előnyök

        Tökéletes készülék

        Hátrányok

        Ilyet nem találtam.

        Igen, ajánlom ezt a terméket

        Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

        Igen, ajánlom ezt a terméket

        Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

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        • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
        • -15% az első vásárlásra
        • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
        • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
        Jogi nyilatkozatok

        1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

        2. A 41 mm-es vágóegységgel nem rendelkező Philips Univerzális vágókészülékhez képest