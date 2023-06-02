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  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
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  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás
  • Továbbfejlesztett formázás és precizitás

Gyártás megszűnt

Multigroom series 500012 az 1-ben, arcra, hajra és testre

MG5740/15

4.6
| (645) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Továbbfejlesztett formázás és precizitás
Alakítsa ki személyes stílusát ezzel a sokoldalú vágókészülékkel, amely 12 kiváló minőségű eszközt tartalmaz az arcszőrzethez, hajhoz és testszőrzethez. A DualCut pengék maximális precizitást biztosítanak, a csúszásmentes gumi markolat pedig növeli a kényelmet és a szabályozhatóságot.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

12 az 1-ben vágókészülék a maximális sokoldalúság érdekében

Továbbfejlesztett formázás és precizitás

  • 12 eszköz

  • DualCut technológia

  • Akár 80 perc üzemidő

  • Vízálló

Maximális precizitás 2-szer több pengével

Maximális precizitás 2-szer több pengével

Az univerzális hajvágó készülék a maximális precizitás érdekében speciális DualCut technológiával működik. Dupla pengével rendelkezik, és úgy tervezték, hogy ugyanolyan éles maradjon, mint a legelső napon.

12 tartozék az arcszőrzet és a haj vágásához

12 tartozék az arcszőrzet és a haj vágásához

A Philips Multigroom univerzális hajvágó a 12 tartozékával teljes körű testszőrtelenítő megoldást biztosít.

Önélező pengék a kiváló eredményért

Önélező pengék a kiváló eredményért

A testszőr- és szakállvágó precíz acélpengéinek köszönhetően rendezett, egyenes vonalakat vághat, és egyenletesen távolíthatja el még a legvastagabb szőrt is. Korrózióálló pengéi nem rozsdásodnak, és önélező tulajdonságuk révén élettartamuk is hosszabb.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

645

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

02/06/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyszerű készülék

Nagyon szeretjük, könnyen kezelhető, az egész család tudja használni. Megfelelő az akkumulátor üzemideje.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5730/15 11 az 1-ben, arcra, hajra és testre

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5730/15 11 az 1-ben, arcra, hajra és testre

01/08/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Remek termék.

Eddig sosem szerettem a hasonló termékeket, de ez tényleg remek.

Előnyök

Jól vág, könnyű használni, sok fej jár hozzá.

Hátrányok

Egy töltés visszajelzés lehetne rajta, valamint hamarabb is feltölthetne, de ezt tudtam a vásárlás előtt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5740/15 12 az 1-ben, arcra, hajra és testre

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5740/15 12 az 1-ben, arcra, hajra és testre

19/06/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék tökéletes.

Sajnos újra kellet vásárolnom mivel az előző aksi problémás lett sajnos azt nem tudták javitani.

Előnyök

Könyű kezelés, sokoldalúság

Hátrányok

Mivel nem lehet szétszedni igy javitani se sajnos.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5730/15 11 az 1-ben, arcra, hajra és testre

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 5000 MG5730/15 11 az 1-ben, arcra, hajra és testre

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.