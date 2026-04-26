2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
9 eszköz
Önélező, acél vágópengék
Akár 60 perc működési idő
Leöblíthető tartozékok
Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett önélező acél vágópengék vassal vannak megerősítve és edzettek a maximális szilárdság érdekében. Ennek eredményeként a pengék olyan élesek maradnak, mint az első napon. Nem rozsdásodnak. Nincs szükség a pengék olajozására.
A Philips Multigroom 3000 univerzális hajvágó készülék 9 tartozékkal rendelkezik, amelyek kényelmessé teszik az arcszőrzet formázását és a hajvágást.
Sima, egyenletes vágás még a legvastagabb szőrzeten is. A testszőr- és szakállvágó precíz acélpengéi tiszta, egyenes vonalakat hoznak létre a tökéletes eredmény érdekében.
Díjak
4.6
5-ből
590
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
biker10
26/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jó az új készülékem!
Nincsen olyan része, ami miatt nem ajánlanám másnak. Már meg is tettem! Tökéletesen elégedett vagyok a termékkel!
Előnyök
Sok funkció, praktikus tárolás.
Hátrányok
Semmi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3946/15 9 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-04-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3946/15 9 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-04-17
Pisata82
17/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiválóan működik!
Nagyon szuper kis gép!Bátran ajánlom mindenkinek!Pont elegendő tartozékkal!
Előnyök
Könnyű,precíz, minden igényt kielégít!
Hátrányok
Nem tudok
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 7 az 1-ben vágókészülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 7 az 1-ben vágókészülék
diferent
03/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
jó partner
A vágófelület sokkal kisebb, mint az eddig használt PHILIPS
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 MG3720/15 7 az 1-ben, arcra és hajra
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 MG3720/15 7 az 1-ben, arcra és hajra