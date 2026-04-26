2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Pénzvisszafizetési garancia
Kiterjesztett garancia
Pengék lekerekített végekkel
Önélező pengék
Töltés LED
Állítható fésű (3–7 mm)
A vágókészülékünkhöz 7 eszköz tartozik, így kényelmesen vághatja és formázhatja arcszőrzetét és levághatja haját, minden ápolási igényét kielégítve.
A vágókészülék pengéivel és szakállfésűivel könnyedén tiszta, egyenes vonalak alakíthatók ki az ideális megjelenésért.
Csatlakoztassa a hajvágó fésűt, és válasszon a különböző hosszúságbeállítások közül, hogy otthon is könnyedén ápolhassa frizuráját.
4.6
5-ből
590
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
biker10
26/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jó az új készülékem!
Nincsen olyan része, ami miatt nem ajánlanám másnak. Már meg is tettem! Tökéletesen elégedett vagyok a termékkel!
Előnyök
Sok funkció, praktikus tárolás.
Hátrányok
Semmi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3946/15 9 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-04-17
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3946/15 9 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-04-17
Pisata82
17/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiválóan működik!
Nagyon szuper kis gép!Bátran ajánlom mindenkinek!Pont elegendő tartozékkal!
Előnyök
Könnyű,precíz, minden igényt kielégít!
Hátrányok
Nem tudok
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 7 az 1-ben vágókészülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 7 az 1-ben vágókészülék
diferent
03/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
jó partner
A vágófelület sokkal kisebb, mint az eddig használt PHILIPS
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 MG3720/15 7 az 1-ben, arcra és hajra
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 MG3720/15 7 az 1-ben, arcra és hajra
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