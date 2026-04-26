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Összes sorozat

  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
  • Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás

All-in-One Trimmer 3000 Series7 az 1-ben vágókészülék

MG3930/15

4.6
| (590) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás
Sokoldalúságra és hatékonyságra tervezve. Hét tartozékkal, önélező acélpengékkel a hosszan tartó pontosságért és lekerekített hegyekkel a kíméletesebb nyírásért – ez a vágókészülék sokoldalúságával hatékonyan kielégíti minden igényét a személyi higiéniában.
Összes előny megtekintése

Pénzvisszafizetési garancia

Kiterjesztett garancia

Arcszőrzetre és hajra

Egyetlen eszköz, könnyű és hatékony formázás

  • Pengék lekerekített végekkel

  • Önélező pengék

  • Töltés LED

  • Állítható fésű (3–7 mm)

7 az 1-ben vágókészülék

7 az 1-ben vágókészülék

A vágókészülékünkhöz 7 eszköz tartozik, így kényelmesen vághatja és formázhatja arcszőrzetét és levághatja haját, minden ápolási igényét kielégítve.

Ideális szakáll könnyedén és precízen

Ideális szakáll könnyedén és precízen

A vágókészülék pengéivel és szakállfésűivel könnyedén tiszta, egyenes vonalak alakíthatók ki az ideális megjelenésért.

Az Ön haja, az Ön stílusa

Az Ön haja, az Ön stílusa

Csatlakoztassa a hajvágó fésűt, és válasszon a különböző hosszúságbeállítások közül, hogy otthon is könnyedén ápolhassa frizuráját.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

590

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

26/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Jó az új készülékem!

Nincsen olyan része, ami miatt nem ajánlanám másnak. Már meg is tettem! Tökéletesen elégedett vagyok a termékkel!

Előnyök

Sok funkció, praktikus tárolás.

Hátrányok

Semmi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3946/15 9 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-04-17

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3946/15 9 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-04-17

17/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiválóan működik!

Nagyon szuper kis gép!Bátran ajánlom mindenkinek!Pont elegendő tartozékkal!

Előnyök

Könnyű,precíz, minden igényt kielégít!

Hátrányok

Nem tudok

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 7 az 1-ben vágókészülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 7 az 1-ben vágókészülék

03/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

jó partner

A vágófelület sokkal kisebb, mint az eddig használt PHILIPS

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 MG3720/15 7 az 1-ben, arcra és hajra

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 3000 MG3720/15 7 az 1-ben, arcra és hajra

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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