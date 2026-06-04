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  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
  • Utolérhetetlen formázás és pontosság
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Gyártás megszűnt

Multigroom series 700014 az 1-ben, arcra, hajra és testre

MG7745/15

4.6
| (1800) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Utolérhetetlen formázás és pontosság
Tökéletesítse megjelenését legprecízebb és legsokoldalúbb vágókészülékünkkel. A 14 prémium eszköz használatával tetőtől talpig kialakíthatja saját egyéni stílusát. Élvezze a DualCut pengéknek köszönhető kimagasló precizitást és a csúszásmentes gumi markolat által biztosított fokozott irányíthatóságot.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

14 az 1-ben prémium vágókészülék a kiemelkedő sokoldalúságért

Utolérhetetlen formázás és pontosság

  • 14 eszköz

  • DualCut technológia

  • Akár 180 perc üzemidő

  • Vízálló

Maximális precizitás 2-szer több pengével

Maximális precizitás 2-szer több pengével

Az univerzális hajvágó készülék a maximális precizitás érdekében speciális DualCut technológiával működik. Dupla pengével rendelkezik, és úgy tervezték, hogy ugyanolyan éles maradjon, mint a legelső napon.

14 tartozék az arcszőrzet és haj vágásához

14 tartozék az arcszőrzet és haj vágásához

A Philips Multigroom 7000 univerzális hajvágó a 14 tartozékával teljes körű testszőrtelenítő megoldást biztosít.

Önélező pengék a kiváló eredményért

Önélező pengék a kiváló eredményért

A testszőr- és szakállvágó precíz acélpengéinek köszönhetően rendezett, egyenes vonalakat vághat, és egyenletesen távolíthatja el még a legvastagabb szőrt is. Korrózióálló pengéi nem rozsdásodnak, és önélező tulajdonságuk révén élettartamuk is hosszabb.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

1800

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

04/06/2026

Magyarország

Magyarország

Lenyűgözött a tudás

Mindig tudtam hogy a Philips remek termékeket képvisel, gyárt, ez nálam a csúcs, egy készülékben minden!!!

Előnyök

Remek minőség, mindig őt választom.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-06-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-06-04

20/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Azt kaptam amit vártam

Minden téren teljesen megfelelő, nagyon jó minőségű termék.

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék

18/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.