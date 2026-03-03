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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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A tökéletes szőrtelenítő készlet
17 az 1-ben: arcra, fejre és testre
Prémium precíziós fésű
Egyedülálló OneBlade technológia
A vágókészülékünkhöz 17 eszköz tartozik, így könnyedén vághatja és formázhatja arcszőrzetét, levághatja haját és ápolhatja testét, minden ápolási igényét kielégítve.
Prémium precíziós fésűnk 11 hosszúsági beállítással, 0,2 mm-es lépésekben 1 és 3 mm között, így maximális pontossággal vág a kívánt hosszúságban, hogy tökéletes megjelenést biztosítson.
A vágófej gyorsan mozgó pengéje (6000 mozdulat percenként) még a leghosszabb szőrszálak esetén is rendkívül hatékonyan dolgozik. A könnyed siklást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén védi a bőrt, így kényelmes szakállformázást és -borotválást biztosít. Az arc, az áll és a nyak borotválásával pontosan kialakíthatja a kívánt szakállformát.
4.7
5-ből
302
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
03/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes!
Azt kaptam, amit vártam. Teljesen elégedett vagyok vele.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Hollow881
07/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Amit rendelsz azt kapod.
Azt kaptam amit rendeltem. Minőség, megbízhatóság.
Előnyök
Megbízhatóság, hatékonyság
Hátrányok
Nem tapasztaltam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Goldenboy83
30/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes mindenre!
Egyszerű és gyors a használata. Nagyon precíz a vágás! Imádom!
Előnyök
Tökéletes készülék
Hátrányok
Ilyet nem találtam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000
A gyorstöltés opció egy vágásra elegendő töltöttséget biztosít
Hetente 2,3 alkalommal végzett, alkalmanként átlagosan 11,5 percig tartó arcszőrzetvágás alapján
A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.