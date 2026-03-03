Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

02

ó

:

38

p

:

01

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
  • A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás

All-in-One Trimmer 9000 Series17 az 1-ben vágókészülék

MG9535/15

4.7
| (302) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket
A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás
Találja meg sajátos stílusát ezzel az archoz, fejhez és testhez való tökéletes szőrtelenítőkészlettel. Ez az egyedülálló készlet a legfejlettebb strapabíró vágókészülékünket és a OneBlade-et ötvözve biztosítja a kívánt stílus eléréséhez szükséges precizitást és sokoldalúságot.
Összes előny megtekintése

Pénzvisszafizetési garancia

Kiterjesztett garancia

Precíz vágás, pontos kontúrok és kényelmes borotválkozás

A rozsdamentes acél nyújtotta precizitás

  • A tökéletes szőrtelenítő készlet

  • 17 az 1-ben: arcra, fejre és testre

  • Prémium precíziós fésű

  • Egyedülálló OneBlade technológia

17 eszköz minden ápolási igényhez

17 eszköz minden ápolási igényhez

A vágókészülékünkhöz 17 eszköz tartozik, így könnyedén vághatja és formázhatja arcszőrzetét, levághatja haját és ápolhatja testét, minden ápolási igényét kielégítve.

Egyenletes vágás pontos hosszúsággal a tökéletes megjelenés érdekében

Egyenletes vágás pontos hosszúsággal a tökéletes megjelenés érdekében

Prémium precíziós fésűnk 11 hosszúsági beállítással, 0,2 mm-es lépésekben 1 és 3 mm között, így maximális pontossággal vág a kívánt hosszúságban, hogy tökéletes megjelenést biztosítson.

Pontos vonalak és határozott élek a OneBlade technológiával

Pontos vonalak és határozott élek a OneBlade technológiával

A vágófej gyorsan mozgó pengéje (6000 mozdulat percenként) még a leghosszabb szőrszálak esetén is rendkívül hatékonyan dolgozik. A könnyed siklást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén védi a bőrt, így kényelmes szakállformázást és -borotválást biztosít. Az arc, az áll és a nyak borotválásával pontosan kialakíthatja a kívánt szakállformát.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

302

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

03/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes!

Azt kaptam, amit vártam. Teljesen elégedett vagyok vele.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

07/11/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Amit rendelsz azt kapod.

Azt kaptam amit rendeltem. Minőség, megbízhatóság.

Előnyök

Megbízhatóság, hatékonyság

Hátrányok

Nem tapasztaltam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

30/10/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tökéletes mindenre!

Egyszerű és gyors a használata. Nagyon precíz a vágás! Imádom!

Előnyök

Tökéletes készülék

Hátrányok

Ilyet nem találtam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer MG9555/15 Series 9000

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A gyorstöltés opció egy vágásra elegendő töltöttséget biztosít

  2. Hetente 2,3 alkalommal végzett, alkalmanként átlagosan 11,5 percig tartó arcszőrzetvágás alapján

  3. A vásárlást követő 90 napon belül a Philips.com oldalon történő regisztráció esetén.