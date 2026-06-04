2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
12 eszköz
DualCut technológia
Akár 120 perc működési idő
Vízálló
Az univerzális hajvágó készülék a maximális precizitás érdekében speciális DualCut technológiával működik. Dupla pengével rendelkezik, és úgy tervezték, hogy ugyanolyan éles maradjon, mint a legelső napon.
A Philips Multigroom univerzális hajvágó a 12 tartozékával teljes körű testszőrtelenítő megoldást biztosít.
A testszőr- és szakállvágó precíz acélpengéinek köszönhetően rendezett, egyenes vonalakat vághat, és egyenletesen távolíthatja el még a legvastagabb szőrt is. Korrózióálló pengéi nem rozsdásodnak, és önélező tulajdonságuk révén élettartamuk is hosszabb.
4.6
5-ből
1800
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Zsifi
04/06/2026
Magyarország
Lenyűgözött a tudás
Mindig tudtam hogy a Philips remek termékeket képvisel, gyárt, ez nálam a csúcs, egy készülékben minden!!!
Előnyök
Remek minőség, mindig őt választom.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-06-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-06-04
Szevi
20/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Azt kaptam amit vártam
Minden téren teljesen megfelelő, nagyon jó minőségű termék.
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék
Kneehurts
18/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék