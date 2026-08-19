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Shaver series 5000 PowerTouch Száraz elektromos borotva

Gyártás megszűnt

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Shaver series 5000 PowerTouchSzáraz elektromos borotva

PT877/16

Shaver series 5000 PowerTouch Száraz elektromos borotva

Gyártás megszűnt

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Felhasználói útmutató

  • PDF fájl, 20.4 MB
  • 16 April 2022

EU megfelelőségi nyilatkozat - English (US)

  • ZIP fájl, 2.6 MB
  • 15 April 2022

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