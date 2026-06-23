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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
OneBlade
Tartalék penge
15 399 Ft
OneBlade
360 cserepenge
8 499 Ft
OneBlade
Tartalék penge
10 299 Ft
15 399 Ft
15 399 Ft
Trimmelés, formázás és borotválás
4 db eredeti
Minden OneBlade-del kompatibilis
Rozsdamentes acél penge, amely akár 4 hónapig is használható* a friss érzet megőrzése érdekében
A Philips OneBlade egy forradalmi újdonság, ami bármilyen hosszúságú szőrt trimmel, borotvál és formáz. A kettős védelem – a siklást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge bármilyen hosszúságú szőrszálak esetén rendkívül hatékonyan dolgozik.
Kompatibilis a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) és a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx) típusokkal
Tartós, rozsdamentes acél penge, amely akár 4 hónapos használat mellett is kitart* a friss érzés megőrzése érdekében. Amikor a pengén megjelenik a cserére emlékeztető jelzés – a kiadás ikon –, a penge teljesítménye már nem optimális. Itt az ideje megfontolni a penge cseréjét a legjobb borotválkozási élmény érdekében
4.5
5-ből
312
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
david881210
23/06/2026
Magyarország
Nagyon szuper a termék,csak attól félek hogy a sima oneblade pro géphez mindig fognak gyártani cserélhető pengéket.Nem kell aggódnom hogy nem lesz?
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Date of Use 2026-06-05
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Date of Use 2026-06-05
Ganesa
05/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Mindenkinek ajánlom
A termék kiváló. Már több, mint egy éve használom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
zotyesz
28/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.