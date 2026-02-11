2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Ez a termék
OneBlade 360 with Connectivity
Face + Body
17 999 Ft
OneBlade
360 cserepenge
8 499 Ft
OneBlade
Tartalék penge
15 399 Ft
OneBlade
360 cserepenge
11 999 Ft
OneBlade
360 cserepenge
15 399 Ft
OneBlade
Tartalék penge
10 299 Ft
17 999 Ft
Trimmelés, formázás, borotválás
360 penge
5 az 1-ben állítható fésű
Személyre szabott, csatlakoztatott élmény
A Philips OneBlade az arc szőrtelenítéséhez tervezett forradalmi technológiával rendelkezik. Segítségével bármilyen hosszú szőrzet borotválható. A kettős védelem – a csúszást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszi a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge (12 000 vágás percenként) rendkívül hatékony – még hosszabb szőrzet esetén is.
Az innovatív 360 penge minden irányban mozog, hogy igazodjon az arc vonalához. Kialakításának köszönhetően folyamatosan érintkezik a bőrrel és jól irányítható. Könnyedén borotválja és trimmeli a nehezen elérhető helyeket is – kevesebb mozdulattal és nagyobb kényelemmel.
Az egyedülállóan nyitott kialakítású fésű hatékony trimmelést biztosít, így nincs eltömődés, és nem kell félbeszakítania a borotválást – még hosszú és vastag szálú szőrzet esetén sem.
4.6
5-ből
3078
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Norbert911024
11/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék eddig jó.
Eddig jó, bàr kár hogy csak 1 db penge van ! Lehetne plusz 1
Előnyök
Jól használható
Hátrányok
1db penge
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face
Kari59
29/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jól működik.
Eddig jól működik, az akkumulátor jól bírja. Jó az applikációja.
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body
Pityke01
10/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Könnyű használat
kicsi, könnyű, jól bírja az akku, az egésznek prémium érzete van. van hozzá hordtok, viszont töltőfej nincs a csomagban
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A korábbi QP210 típussal összehasonlítva
A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.