2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
OneBlade
360 cserepenge
11 999 Ft
OneBlade
360 cserepenge
8 499 Ft
OneBlade
360 cserepenge
15 399 Ft
OneBlade
Tartalék penge
10 299 Ft
11 999 Ft
QP4631/65
QP2724/23
QP2724/31
QP6507/23
QP6542/15
QP6552/15
QP6552/30
QP6652/61
QP2734/31
Trimmelés, formázás és borotválás
3 db 360 penge
Minden OneBlade-del kompatibilis**
A penge akár 4 hónapig is használható*
A Philips OneBlade egy forradalmi újdonság, ami bármilyen hosszúságú szőrt trimmel, borotvál és formáz. A kettős védelem – a siklást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge bármilyen hosszúságú szőrszálak esetén rendkívül hatékonyan dolgozik.
Minden OneBlade termékhez használható: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x), kivéve: QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
Tartós, rozsdamentes acél penge, amely akár 4 hónapos használat mellett is kitart* a friss érzés megőrzése érdekében. Amikor a pengén megjelenik a cserére emlékeztető jelzés – a kiadás ikon –, a penge teljesítménye már nem optimális. Itt az ideje megfontolni a penge cseréjét a legjobb borotválkozási élmény érdekében.
4.6
5-ből
3078
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Norbert911024
11/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék eddig jó.
Eddig jó, bàr kár hogy csak 1 db penge van ! Lehetne plusz 1
Előnyök
Jól használható
Hátrányok
1db penge
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face
Kari59
29/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jól működik.
Eddig jól működik, az akkumulátor jól bírja. Jó az applikációja.
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body
Pityke01
10/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Könnyű használat
kicsi, könnyű, jól bírja az akku, az egésznek prémium érzete van. van hozzá hordtok, viszont töltőfej nincs a csomagban
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.
kivéve: QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505