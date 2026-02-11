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Összes sorozat

  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása

OneBlade360 cserepenge

QP430/50

4.6
| (3078) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása
Az innovatív 360 penge minden irányban mozog, hogy igazodjon az arc vonalához. Kialakításának köszönhetően folyamatosan érintkezik a bőrrel, és jól irányítható. Könnyedén borotválja és trimmeli a nehezen elérhető helyeket is – kevesebb mozdulattal és nagyobb kényelemmel.
Összes előny megtekintése
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Válaszd a Philips OneBlade-et, az #1 preferált elektromos szőrápolási márkát1

Tartozékok hozzáadása

Ez a termék

OneBlade 360 cserepenge

OneBlade
360 cserepenge

11 999 Ft

  • OneBlade

    OneBlade
    360 cserepenge

    8 499 Ft

  • OneBlade

    OneBlade
    360 cserepenge

    15 399 Ft

  • OneBlade

    OneBlade
    Tartalék penge

    10 299 Ft

11 999 Ft

Kompatibilis termékek
OneBlade 360 with Connectivity

OneBlade 360 with Connectivity
Face + Body

QP4631/65

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2724/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2724/31

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6507/23

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6542/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6552/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6552/30

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6652/61

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2734/31

A szőrt vágja el, a bőrt nem

Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése, formázása,borotválása

  • Trimmelés, formázás és borotválás

  • 3 db 360 penge

  • Minden OneBlade-del kompatibilis**

  • A penge akár 4 hónapig is használható*

Egyedülálló OneBlade technológia

Egyedülálló OneBlade technológia

A Philips OneBlade egy forradalmi újdonság, ami bármilyen hosszúságú szőrt trimmel, borotvál és formáz. A kettős védelem – a siklást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge bármilyen hosszúságú szőrszálak esetén rendkívül hatékonyan dolgozik.

Minden OneBlade markolattal kompatibilis**

Minden OneBlade markolattal kompatibilis**

Minden OneBlade termékhez használható: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x), kivéve: QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

Lassabban kopó penge

Lassabban kopó penge

Tartós, rozsdamentes acél penge, amely akár 4 hónapos használat mellett is kitart* a friss érzés megőrzése érdekében. Amikor a pengén megjelenik a cserére emlékeztető jelzés – a kiadás ikon –, a penge teljesítménye már nem optimális. Itt az ideje megfontolni a penge cseréjét a legjobb borotválkozási élmény érdekében.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

3078

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

11/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék eddig jó.

Eddig jó, bàr kár hogy csak 1 db penge van ! Lehetne plusz 1

Előnyök

Jól használható

Hátrányok

1db penge

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face

29/11/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Jól működik.

Eddig jól működik, az akkumulátor jól bírja. Jó az applikációja.

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body

10/09/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Könnyű használat

kicsi, könnyű, jól bírja az akku, az egésznek prémium érzete van. van hozzá hordtok, viszont töltőfej nincs a csomagban

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült. 

  1. A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.

  2. kivéve: QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505