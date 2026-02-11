2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Trimmelés, formázás, borotválás
Bármilyen hosszú szőrzethez
3 darab rápattintható formázó fésű
Újratölth., nedves és száraz haszn. is
Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett Philips OneBlade segítségével bármilyen hosszú szőrzet trimmelhető, formázható és borotválható. Egyszerű és kényelmes borotválkozást biztosít a csúszást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén. És mivel másodpercenként 200 mozgást végző vágókészülékről van szó, még a hosszabb szőrszálak esetében is hatékony.
Trimmeld a szakállad a kívánt borostahosszra. A Philips OneBlade 3 borostafésűvel rendelkezik a délutáni 1 mm-es borosta, a 3 mm-es közeli trimmelés vagy a hosszabb, 5 mm-es borosta eléréséhez.
A kétoldalú pengével pillanatok alatt pontos vonalakat készíthetsz, így jól láthatsz minden egyes szőrszálat.
4.6
5-ből
3078
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Norbert911024
11/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék eddig jó.
Eddig jó, bàr kár hogy csak 1 db penge van ! Lehetne plusz 1
Előnyök
Jól használható
Hátrányok
1db penge
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 QP2734/23 Face
Kari59
29/11/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jól működik.
Eddig jól működik, az akkumulátor jól bírja. Jó az applikációja.
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with Connectivity QP4631/65 Face + Body
Pityke01
10/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Könnyű használat
kicsi, könnyű, jól bírja az akku, az egésznek prémium érzete van. van hozzá hordtok, viszont töltőfej nincs a csomagban
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A pengék akár 4 hónapig is használhatók – a hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.