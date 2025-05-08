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OneBlade – Trimmel, formáz és borotvál
Összes sorozat
OneBlade Face + Body
Gyártás megszűnt
Támogatás
QP2620/20
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Egyesült királyságbeli megfelelőségi nyilatkozat - English (US)
Felhasználói útmutató
Mind (6)
Hogyan cserélhetem ki megfelelően a Philips OneBlade pengéjét?
Hogyan használható a OneBlade a testen?
A Philips OneBlade készüléket nedvesen és szárazon is használhatom?
Mikor cseréljem ki a Philips OneBlade pengéjét?
Utazhatok a Philips vágó- vagy szépségápolási termékeivel?
Honnan tudhatom, hogy a Philips OneBlade teljesen fel van töltve?
OneBlade Testszőrzetfésű, 3 mm
OneBladeBőrvédő
OneBlade 360, OneBlade Pro Állítható szakállfésű, 1–5 mm
OneBladeTartalék penge
A00390 hálózati adapter
OneBlade& OneBlade Pro Védősapka
OneBladeSzakállfésű, 1 mm
OneBladeSzakállfésű, 2 mm
OneBladeSzakállfésű, 3 mm
OneBladeSzakállfésű, 5 mm
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