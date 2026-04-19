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Összes sorozat

  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
  • Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*

Gyártás megszűnt

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6541/15

4.5
| (1034) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket
Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*
Az új OneBlade Pro 360 segítségével bármilyen hosszúságú szőrzetet könnyedén leborotválhat és fazonra igazíthat*. Nincs szükség több lépésre és többféle eszközre. A OneBlade egymagában elvégez minden feladatot.
Összes előny megtekintése
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Válaszd a Philips OneBlade-et, az #1 preferált elektromos szőrápolási márkát1

A szőrt vágja el, a bőrt nem

Bármilyen hosszú szőrzet könnyű trimmelése,formázása,borotválása*

  • Újratölthető lítiumion akkumulátor

  • Formázó fésű 14 hosszfokozattal

  • Nedves és száraz használat

  • Töltöttségjelző

Egyedülálló OneBlade technológia

Egyedülálló OneBlade technológia

A Philips OneBlade az arc szőrtelenítéséhez tervezett forradalmi technológiával rendelkezik. Segítségével bármilyen hosszú szőrzet borotválható. A kettős védelem – a csúszást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszi a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge (12 000 vágás percenként) rendkívül hatékony – még hosszabb szőrzet esetén is.

Innovatív 360 penge

Az innovatív 360 penge minden irányban mozog, hogy igazodjon az arc vonalához. Kialakításának köszönhetően folyamatosan érintkezik a bőrrel, és jól irányítható. Könnyedén borotválja és trimmeli a nehezen elérhető helyeket is – kevesebb mozdulattal és nagyobb kényelemmel.*

Trimmeld rövidebbre

Vágd a szakállad egyenletes hosszúságúra a mellékelt állítható precíziós fésűvel. Válassz egyet a 14 választható méret közül, és élvezz bármilyen stílust a délutáni borostától a hosszú szakállig.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

1034

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

19/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiváló minőségű, mint minden Philips term

Kiváló termék ! Én csak kiegészítőkést használom a Philips Saver S7000 borotva mellett.

Előnyök

Kiváló termék

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

05/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Amit vártam azt kaptam…mindenkinek tudom ajánlani aki egyszerűen s gyorsan akar szörteleniteni…..

Előnyök

Gyors egyszerű tiszta használat

Hátrányok

Még nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

26/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó termék

Jól működik, minőségi eszköz, remélem tartós lesz :)

Előnyök

Jól vág, erős, profi

Hátrányok

Nincs szőr gyűjtője, mint pl egy elektromos borotvának, emiatt takarítani kell utána

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült. 

  1. Borotváláskor a korábbi típussal összehasonlítva

  2. A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.