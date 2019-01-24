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Gyártás megszűnt
Tökéletes szakáll - könnyedén
Nyírja szakállát a kívánt formára ezzel a szakállvágóval. Már 0,5mm-től egészen 10 mm-ig terjedő pontosság.
0,5 mm-es precíziós beállításokkal
Rozsdamentes acélból készült vágópengék
10 óra tölt./45 p vezeték nélk. haszn.
Állítsa a vágókészüléket a legalacsonyabb helyzetbe a tökéletes, mindössze 0,5 mm hosszú borostáért.
A kerék elfordításával egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt: a 0,5 mm-es, 3 napos borostától a teljes, 10 mm-es szakállig, pontosan 0,5 mm-enként.
A Philips 3000-es szakállvágó önélező acélpengéi ugyanolyan élesek és hatékonyak maradnak, mint az első napon, hogy újra és újra tökéletes, ugyanakkor kíméletes nyírást biztosítsanak.
4.2
5-ből
12
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
Rumcájsz
24/01/2019
Magyarország
Számomra tökéletes!
Másfél éve használom, teljes mértékben beváltotta a elvárásaimat. Hetente egyszer 3-4 perc használata biztosítja a gondozott megjelenésemet.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 szakáll- és borostavágó készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 szakáll- és borostavágó készülék
AlexI
19/02/2016
România
Ellenőrzött vevő
Este foarte bun , raport calitate / pret bun
Sunt foarte multumit de acest produs. Il folosesc de aprox 2 luni si sunt multumit , deoarece taie fara nici o ezitare , nu agata si nu zgarie / ciupeste pielea. Nu irita pielea dupa utilizare. Sunt foarte multumit de el , mai ales pt ca este la un pret accesibil.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Aparat de tuns barba/aspect nebărbierit
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Aparat de tuns barba/aspect nebărbierit
Motna
25/09/2015
Česká republika
Super produkt
Je to můj první zastříhovač vousů a vypadá to, že tomu tak i zůstane. Nemám jediný důvod si stěžovat a to proč jsem si ho koupil (zástřih vousů) zvládá dokonale.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů