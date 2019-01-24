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Gyártás megszűnt

Beardtrimmer series 3000szakáll- és borostavágó készülék

QT4005/15

4.2

| (12) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

Tökéletes szakáll - könnyedén

Nyírja szakállát a kívánt formára ezzel a szakállvágóval. Már 0,5mm-től egészen 10 mm-ig terjedő pontosság.

Összes előny megtekintése

A legkényelmesebb módja a szakáll formázásának

Tökéletes szakáll - könnyedén

  • 0,5 mm-es precíziós beállításokkal

  • Rozsdamentes acélból készült vágópengék

  • 10 óra tölt./45 p vezeték nélk. haszn.

0,5 mm-es pontosság

0,5 mm-es pontosság

Állítsa a vágókészüléket a legalacsonyabb helyzetbe a tökéletes, mindössze 0,5 mm hosszú borostáért.

Könnyen beállítható és rögzíthető hosszbeállítás - 0,5 mm-től 10 mm-ig

Könnyen beállítható és rögzíthető hosszbeállítás - 0,5 mm-től 10 mm-ig

A kerék elfordításával egyszerűen kiválaszthatja és rögzítheti a kívánt hosszt: a 0,5 mm-es, 3 napos borostától a teljes, 10 mm-es szakállig, pontosan 0,5 mm-enként.

Tökéletes, mégis gyengéd vágás

Tökéletes, mégis gyengéd vágás

A Philips 3000-es szakállvágó önélező acélpengéi ugyanolyan élesek és hatékonyak maradnak, mint az első napon, hogy újra és újra tökéletes, ugyanakkor kíméletes nyírást biztosítsanak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

12

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

2

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Számomra tökéletes!

Másfél éve használom, teljes mértékben beváltotta a elvárásaimat. Hetente egyszer 3-4 perc használata biztosítja a gondozott megjelenésemet.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 szakáll- és borostavágó készülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 szakáll- és borostavágó készülék

19/02/2016

România

România

Ellenőrzött vevő

Este foarte bun , raport calitate / pret bun

Sunt foarte multumit de acest produs. Il folosesc de aprox 2 luni si sunt multumit , deoarece taie fara nici o ezitare , nu agata si nu zgarie / ciupeste pielea. Nu irita pielea dupa utilizare. Sunt foarte multumit de el , mai ales pt ca este la un pret accesibil.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Aparat de tuns barba/aspect nebărbierit

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Aparat de tuns barba/aspect nebărbierit

25/09/2015

Česká republika

Česká republika

Super produkt

Je to můj první zastříhovač vousů a vypadá to, že tomu tak i zůstane. Nemám jediný důvod si stěžovat a to proč jsem si ho koupil (zástřih vousů) zvládá dokonale.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Zastřihovač vousů

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.