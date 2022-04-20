2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
QT4005/15
Gyártás megszűnt
Használhatom a Philips szőrtelenítőt, ha a hálózati aljzathoz van csatlakoztatva?
Hogyan tölthetem fel a Philips szőrtelenítőt, vágókészüléket vagy hajvágót?
Hogyan tisztítsam a Philips szőrtelenítő készülékemet?
Leöblíthetem a Philips szőrtelenítő készüléket vízzel?
Utazhatok a Philips vágó- vagy szépségápolási termékeivel?
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