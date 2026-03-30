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Összes sorozat

  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
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  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
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  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
  • Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül

Gyártás megszűnt

Shaver series 1000Száraz elektromos borotva, Series 1000

S1232/41

4.6
| (618) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül
A Philips Shaver Series 1000 elérhető áron kínál egyszerű és kényelmes borotválkozást, önélező PowerCut pengékkel rendelkezik, és teljesen lemosható.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Alapos borotválás, kényelmetlenségek nélkül

  • PowerCut pengék

  • Egyérintéses kioldás

  • Vezetékes és vezeték nélküli használat

Végigsiklik a bőrön a sima és egyenletes eredmény érdekében

Végigsiklik a bőrön a sima és egyenletes eredmény érdekében

A Philips borotva tiszta és kényelmes eredményt biztosít. A 27 PowerCut penge minden szőrszálat közvetlenül a bőrfelszín fölött vág el, így mindig sima és egyenletes borotválást biztosít. 

Követi az arcának kontúrjait

Követi az arcának kontúrjait

A borotvát úgy tervezték, hogy egyenletes érintkezést tartson fenn a bőrével anélkül, hogy karcolná. A 4D Flex borotvafejek 4 irányba hajlanak és lebegnek, így minden alkalommal alapos borotválást biztosítanak.

Egyérintéses kioldás az egyszerű tisztításért

Egyérintéses kioldás az egyszerű tisztításért

Az elektromos borotva tisztítása egyszerű. Egyszerűen egyetlen gombnyomással pattintsa ki a borotvafejet, és öblítse le vízzel.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

618

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

30/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Könnyed borotválás

Előtte volt egy villanyborotvám egy bóvli párezer forintért Sosem volt még előtte villanyborotvám. Nem akartam elhinni hogy ennyire rossz, ezért vettem ezt a Pilipset:jókat olvastam róla. Nem csalódtam: nagyon jól bevált. Kellemesen, könnyen dolgozik: nincs irritáció és nagyon szépen vág. Meg vagyok vele elégedve.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva

20/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Két hétig kitart a töltés, fejre is jó a masina

Nekem két hétig kitartott az első töltés, a borotválkozás gyorsaságával és minőségével egyaránt elégedett vagyok. Nem csak arcra, hanem fejre is használom.

Előnyök

Hosszú töltöttség, gyors, de alapos borotválkozás, fejre is jó. Kizárt a megvágás veszélye. A hagyományos borotválkozással ellentétben végig tudok szemüveget használni.

Hátrányok

Nem tapasztaltam a két hét alatt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 1000 Series S1142/00 Elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 1000 Series S1142/00 Elektromos borotva

14/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék,

Nagyon jól müködik. és csendes. gyorsan lehet vele borotválkozni,

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000X Series X3001/00 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 