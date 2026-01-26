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Összes sorozat

  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
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  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
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  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem
  • Alapos borotválás, nagyobb kényelem

Gyártás megszűnt

Shaver series 3000Nedves vagy száraz elektromos borotva, Series 3000

S3134/51

4.7
| (429) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Alapos borotválás, nagyobb kényelem
A Philips Shaver Series 3000 kényelmes borotválkozást tesz lehetővé. Az 5D Pivot & Flex borotvafejek, a PowerCut pengerendszer, a száraz és nedves borotválkozási funkció alapos és kényelmes borotválkozást biztosít.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Alapos borotválás, nagyobb kényelem

  • 5D Pivot & Flex fejek

  • PowerCut pengék

  • 60 perc borotválkozás, 1 óra töltés

Követi arcának körvonalait a kényelmes borotválkozás érdekében

Követi arcának körvonalait a kényelmes borotválkozás érdekében

A 3000-es sorozatú Philips borotva 5 irányban forgatható, így az arc és a nyak minden hajlatához és görbületéhez illeszkedik. A szakállborotva minden szőrszálat közvetlenül a bőrfelszín felett vág, sima és egyenletes felületet nyújtva.

Végigsiklik a bőrön a sima és egyenletes eredmény érdekében

Végigsiklik a bőrön a sima és egyenletes eredmény érdekében

A Philips borotva tiszta és kényelmes eredményt biztosít. A 27 PowerCut penge minden szőrszálat közvetlenül a bőrfelszín fölött vág el, így mindig sima és egyenletes borotválást biztosít. 

Válasszon kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválást

Válasszon kényelmes száraz vagy frissítő nedves borotválást

A nedves és száraz borotva igény szerint használható. Kényelmes, száraz borotválkozást végezhet vele, vagy kedvenc habjával vagy zseléjével párosíthatja a frissítő nedves borotválkozáshoz.

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Értékelések

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4.7

5-ből

429

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

26/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kíváló és az akkukapacitás is rendben van.

Korábban is Philips borotvákat használtam, és nagyon elégedett vagyok alapvetően a Philips-el. Az akkukapacitás volt már a probléma az előzővel, ezért vettem ezt az újat. A minőségben nem csalódtam, az akku pedig nagyon sokáig bírja.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3242/12 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3242/12 Nedves és száraz elektromos borotva

18/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Egy jó borotva

A legjobb borotvám amit valaha használtam. Nem hamar merü le, tökéletesen vág, nem tép. Szuper, hogy vízálló, egy minőségi ugrás a nedves borotválkozás élménye … és szépen lehet takarítani. Azt sajnálom, hogy nem a töltésjelzős típust választottam. Ami nem tetszik az a töltés csatlakozó típusa. Lehet, negatív vagyok, de ha USB-s lenne, egyszerűbb volna az élet és nem kellene aggódni, hogy eltűnik a vezeték és vehetek egyet irreálisan, gonoszul magas áron.

Előnyök

Kiváló minőség, használhatóság.

Hátrányok

Drága tartozékok!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva

29/11/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó készülék.

Nagyon elégedett vagyok a termékkel. Szépen, alaposan borotvál. Eddig még csak szárazon használtam, de majd kipróbálom nedvesen is. Nagyon tetszik hogy folyóvízzel lehet tisztítani. Összességében elmondhatom hogy megérte megvenni a készüléket.

Előnyök

Jól borotvál, könnyű tisztítás.

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver 3000 Series S3144/00 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 