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  • Alapos és gyors borotválkozás
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  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
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  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás
  • Alapos és gyors borotválkozás

Gyártás megszűnt

Shaver series 5000Száraz elektromos borotva

S5100/06

4.5
| (629) Értékelések | 91% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Alapos és gyors borotválkozás
A Shaver Series 5000 készülék gyors MultiPrecision pengerendszerének és teljesen mosható fejének köszönhetően gyorsan végezhet a reggeli borotválkozással.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Alapos és gyors borotválkozás

  • MultiPrecision pengerendszer

  • 5 irányba mozgó, rugalmas fejek

  • SmartClick precíziós vágókészülék

A pengék felemelik a hosszú és rövid szőrszálakat a gyors borotválkozásért

A pengék felemelik a hosszú és rövid szőrszálakat a gyors borotválkozásért

Borotválkozzon gyorsan és alaposan. MultiPrecision Blade System pengerendszerünk felemel és elvág minden szőrszálat és megmaradt borostát – mindössze néhány húzással.

5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz

5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz

Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek 5 egymástól független mozdulattal biztosítják a bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan tud borotválkozni.

Leöblítheti a borotvát a csap alatt

Leöblítheti a borotvát a csap alatt

Egyszerűen pattintsa le a fejet, és alaposan öblítse el a csap alatt.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.5

5-ből

629

Értékelések

91%

ajánlja ezt a terméket

27/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó!

Ez már a második ebből a sorozatból, az elsőt kb 12 évig használtam. Az azóta történt kis fejlesztéssel még jobb lett.

Előnyök

Gyors, jól tisztítható, kényelmes

Hátrányok

nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó készülék

Ez már a harmadik ilyen típusú borotvám. Az elsőt 10 évig használtam, a telepe ment tönkre. A másodikat 11 évig használtam, a motor kihajtó tengelye ment tönkre. Ez a mostani kicsit még jobb is mint az előzők: erősebb motor, könnyebben tisztítható a feje. Csak ajánlani tudom.

Előnyök

ld fenn

Hátrányok

nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5530/06 Nedves és száraz elektromos borotva

25/01/2021

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik

Mindenben teljesen megfelel a leírtaknak. Ezt szeretném ezután is használni. Bárkinek ajánlom aki igényes borotválkozásra vágyik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5572/06 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5572/06 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 