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Összes sorozat

  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
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  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
  • Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt

Gyártás megszűnt

Shaver series 5000Nedves és száraz elektromos borotva

S5210/06

4.5
| (649) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket

2 Díjak

Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt
A Shaver Series 5000 készülék gyors MultiPrecision pengerendszerének és teljesen mosható fejének köszönhetően gyorsan végezhet a reggeli borotválkozással.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Tízszer nagyobb védelmet nyújt, mint a hagyományos penge‧*

Gyengéd borotválkozás nedvesen és szárazon egyaránt

  • MultiPrecision pengerendszer

  • 5 irányba mozgó, rugalmas fejek

  • SmartClick precíziós vágókészülék

A pengék felemelik a hosszú és rövid szőrszálakat a gyors borotválkozásért

A pengék felemelik a hosszú és rövid szőrszálakat a gyors borotválkozásért

Borotválkozzon gyorsan és alaposan. MultiPrecision Blade System pengerendszerünk felemel és elvág minden szőrszálat és megmaradt borostát – mindössze néhány húzással.

5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz

5 irányba mozgó fejek a gyors és alapos borotválkozáshoz

Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek 5 egymástól független mozdulattal biztosítják a bőrrel való szoros érintkezést, így még a nyak és az állkapocs vonalánál is gyorsan, alaposan tud borotválkozni.

Megemeli a szőrszálakat, ezáltal a bőrhöz közel vágja le azokat

Megemeli a szőrszálakat, ezáltal a bőrhöz közel vágja le azokat

Borotválkozzon alaposabban a kettős pengéjű Super Lift & Cut Action megoldásnak köszönhetően. Az első penge minden egyes szőrszálat megemel, a második penge pedig kényelmesen, szorosan a bőr mentén vágja el azokat, így igazán sima lesz az eredmény.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

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Értékelések

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4.5

5-ből

649

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

02/02/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon jó minőség

Pengés borotváról váltottam 3-4 hónapja. Kellett egy pár hét mire megszoktam használni, többször próbálkoztam már a váltással de mindig kipattogzott a bőröm viszont itt nincs ilyen problémám.

Előnyök

Jó minőségű

Hátrányok

Meg kell szokni a használatát

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva

02/02/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nekem nagyszerűen működik

Először csalódott voltam, mert csiszatolni kell vele a bőrömet, és egy másik gyártó sokkal erősebb motorral rendelkező terméket állít elő. De azután megtudtam, hogy körkörös mozgással kell használni - ez sokat segített. A tisztítása pedig pofonegyszerű. És ez a lényeg. Mert rájöttem, hogy a borotválkozásban a tisztogatást utálom, maga a borotválkozás örömteli. Így mindenkinek szívesen ajánlom ezt a terméket.

Előnyök

Könnyen tisztítható

Hátrányok

Gyenge motor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva

16/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon elégedett

Azt, hogy borotvahabbal is lehet használni, ez döntött a termék mellett. Egy feltöltéssel képes egy hónapig működni, heti 3-szori borotválkozás mellett. A pajeszvágó is bejön. Összességében nagyon elégedett vagyok vele.

Előnyök

nedves borotválkozás

Hátrányok

nem tudok ilyet

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 5000 S5250/06 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. Tízszer nagyobb védelmet biztosít a hagyományos pengéhez képest - 2015-ben, Németországban végzett teszt 21 napos akklimatizációt követően