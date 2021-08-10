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Összes sorozat

  • Csökkenti a bőrirritációt
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  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
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  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt
  • Csökkenti a bőrirritációt

Gyártás megszűnt

Shaver series 6000Nedves és száraz elektromos borotva

S6680/26

4.7
| (241) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Csökkenti a bőrirritációt
A Philips Series 6000 rendkívül alapos borotválkozást biztosít, ugyanakkor csökkenti a bőrirritációt. Súrlódás elleni bevonattal rendelkezik, amely sima felületről gondoskodik, és könnyedén siklik a bőrön, így kevesebb irritációt okoz.
Összes előny megtekintése
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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

a súrlódásmentes bevonat révén

Csökkenti a bőrirritációt

  • MultiPrecision körkések

  • Súrlódás elleni bevonat

  • Multi Flex fejek

  • Védő üzemmód

A MultiPrecision körkések még a rövid borostát is hatékonyan levágják

A MultiPrecision körkések még a rövid borostát is hatékonyan levágják

Borotválkozzon gyorsan és alaposan. A MultiPrecision körkések a rövid és hosszú szőrszálakat – de még a visszamaradt borostát is – felemelik, hogy néhány mozdulattal levághassa azokat.

Súrlódás elleni bevonat a könnyed és sima borotválkozás érdekében

Súrlódás elleni bevonat a könnyed és sima borotválkozás érdekében

A borotvagyűrűkön található speciális bevonat csökkenti a bőr súrlódását, könnyed és sima borotválkozást biztosítva, amely minimalizálja a bőr irritációját.

5 irányú arcforma-követés a kényelmes borotválkozás érdekében

5 irányú arcforma-követés a kényelmes borotválkozás érdekében

Az 5 irányba mozgó, rugalmas fejek egymástól függetlenül 5 irányba képesek elmozdulni, hogy kövessék arca vonalát, így a borotva kényelmesen, minimális ellenállással tud bőrén siklani.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

241

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

10/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon szépen és csendesebben dolgozik

Ár/érték arányban szerintem jó választás. Jobb a hatékonysága, mint a 3000-es sorozatnak.Kényelmesebb a használata is.

Előnyök

Nedves és száraz haszunálat is adott.

Hátrányok

Drága alkatrészek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6640/44 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6640/44 Nedves és száraz elektromos borotva

13/01/2021

Magyarország

Magyarország

Kiváló design, kiváló minőség, kiváló ár!

Tízen éve volt egy Philips forgó késes borotvám, de nem szerettem mert nem kímélte a bőrömet! Ez a borotva tökéletes semmilyen irritációt nem okoz! Élmény vele borotválkozni! Mindenkinek ajánlom!

Előnyök

Nagyon tetszetős! Kítűnő az aksija, csendes kényelmes!

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6620/11 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6620/11 Nedves és száraz elektromos borotva

13/01/2021

Magyarország

Magyarország

tökéletes

Kíáncsi voltam tudja-e ugyanazt amit a hagyományos borotva, és igen tökéletesen sima.

Előnyök

jó ár érték arány

Hátrányok

még nem találtam semmi ellene

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6620/11 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 6000 S6620/11 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 