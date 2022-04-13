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Arcborotvák
Összes sorozat
Shaver series 9000 Nedves és száraz elektromos borotva
Gyártás megszűnt
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S9711/31
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Mind (8)
Mit jelentenek a Philips borotván lévő szimbólumok?
Mikor kell cserélni a Philips tisztítóállomás patronját?
Hogyan tisztítsam a Philips borotvám?
Mely Philips borotvák kompatibilisek a Quick Clean Pod patronnal?
Minden borotválkozás után feltölthetem a Philips borotvát?
Állítható szakállformázó, RQ111
Védősapka
ShaversTisztítókefe
SH91Csereborotvafejek
Shaver Hordtáska
Állítható szakállfésű, 1–5 mm
ShaversKefe
Shaver series 9000Borotvaegység alsó rész
Borotvafejtartó
ShaverPrecíziós formázó
A Philips borotva nem tölt
A Philips borotvából szivárog a víz
Bőrproblémákat tapasztalok a Philips borotva használata után
A Philips borotva nem működik
Nem jó eredményt kapok a Philips borotvával
A Philips borotva túl zajos
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