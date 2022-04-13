TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

Shaver series 9000 Nedves és száraz elektromos borotva

Gyártás megszűnt

Támogatás

Shaver series 9000Nedves és száraz elektromos borotva

S9711/31

Shaver series 9000 Nedves és száraz elektromos borotva

Gyártás megszűnt

Ugrás az üzlethez

Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot

Regisztrálja a terméket

Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.

Regisztráljon most

Útmutatók és dokumentumok

Felhasználói útmutató

  • PDF fájl, 3.6 MB
  • 13 April 2022

EU megfelelőségi nyilatkozat - English (US)

  • ZIP fájl, 1.8 MB
  • 13 April 2022

Gyakran ismétlődő kérdések

Alkatrészek és tartozékok

Hibaelhárítás

Garancia és szerviz

Ellenőrizze a garancia feltételeit, és indítson termékcserét vagy -javítást

Szerviztámogatás igénylése

Keressen az Ön közelében található szervizközpontokat javítás, diagnosztika és eredeti alkatrészek ügyében.

Jótállási szabályzat megtekintése

Termékre vonatkozó jótállási szabályzatunk

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben