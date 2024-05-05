2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
100%-os személyes kapcsolat
Éjszakai fény
A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrzők, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.
Minden apró kacagást, gőgicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.
Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).
4.7
5-ből
140
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Timea1012
05/05/2024
Magyarország
Pici fejlesztés nem ártana
Bosszantó, hogy zabálja az elemet.. jobb lenne ha beépített akumlátora lenne ☺️ A másik, hogy elférne rajta egy akasztó a hátuljára.. Amúgy hozza a Philips-től megszokott minőséget ☺️
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT
András24
01/06/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék nagyon jól működik
Ajánlom minden kis gyerekesnek, mert nyugodtan lehetek távol.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential SCD502/26 Hangfunkcióval rendelkező babaőrző, DECT
R.Edina
07/04/2023
Magyarország
Babamonitor
Szuper termék, kislányomnál mindíg ezt használtuk.Sokáig bírja elemmel is.
Előnyök
Egyszerű a használta kezdő anyukáknak.
Hátrányok
A baba melletti monitor csak kábellel működik, az nem hordozható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD501/00 DECT digitális bébiőr
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Audio Monitors SCD501/00 DECT digitális bébiőr
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.
Ez a babaőrző nem tölthető.