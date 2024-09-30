2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Újszülöttek számára tervezve
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 csomagos kiszerelés
0–2 hónap
Az újszülötteknek való cuminkat kifejezetten úgy terveztük, hogy illeszkedjen a pici szájukhoz és arcukhoz. Pillekönnyű, gyűrű nélküli kialakítása miatt ideális első cumi, amelyet a babák egészen 6 hónapos korukig használhatnak. A cumi alakja és mérete segíti a babákat abban, hogy könnyedén át tudjanak állni a Philips Avent ultra air és ultra soft cumikra, így kielégítve a természetes szopási szükségleteiket.
Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a texturált szilikon cumijainkra, átlagosan 98%-uk azt mondta, hogy gyermekük elfogadja a Philips Avent ultra cumijainkat.
A fogszabályzós, szimmetrikus puha szilikoncumik célja, hogy segítsék a fogak természetes fejlődését.
4.9
5-ből
173
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
JJJJJI
30/09/2024
România
A promóció része
Bun
Foarte bun. Am folosit pana la 4 luni. Foarte okkk
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
De 2ori Anca
29/09/2024
România
A promóció része
Excelent
Cele mai bune suzete.... Pustiu meu are 3 luni .. după ce am incercat mai multe firme de suzete și mai multe tipuri ne-am oprit la cele de la Philips... Cele mai bune
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Pugicorn
28/09/2024
România
A promóció része
Produsul este excelent
Recomand cu toată încrederea sunt cei mai buni de pe piață !
Előnyök
Silicon
Hátrányok
Cost ridicat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.