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Összes sorozat

  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket

Philips Avent Sootherultra start

SCF075/04

4.9
| (173) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket
A lelki nyugalom biztosított az első naptól a megnyugtatáshoz. A Philips Avent ultra start cumi úgy készült, hogy illeszkedjen az újszülött aprócska szájához, és biztonságosan használható hat hónapos korig. Nem számít, ki vigyáz a gyermekre, a vigasz és a megnyugvás a közvetlen közelben van!
Összes előny megtekintése

Kicsi és könnyű a legmegfelelőbb illeszkedésért

Az első naptól megnyugtatja az újszülötteket

  • Újszülöttek számára tervezve

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 csomagos kiszerelés

  • 0–2 hónap

Pillekönnyű cumi az újszülöttek részére, amely 6 hónapos korig biztonságosan használható

Pillekönnyű cumi az újszülöttek részére, amely 6 hónapos korig biztonságosan használható

Az újszülötteknek való cuminkat kifejezetten úgy terveztük, hogy illeszkedjen a pici szájukhoz és arcukhoz. Pillekönnyű, gyűrű nélküli kialakítása miatt ideális első cumi, amelyet a babák egészen 6 hónapos korukig használhatnak. A cumi alakja és mérete segíti a babákat abban, hogy könnyedén át tudjanak állni a Philips Avent ultra air és ultra soft cumikra, így kielégítve a természetes szopási szükségleteiket.

98%-os cumielfogadás*

98%-os cumielfogadás*

Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a texturált szilikon cumijainkra, átlagosan 98%-uk azt mondta, hogy gyermekük elfogadja a Philips Avent ultra cumijainkat.

Optimális a fogak egészséges fejlődéséhez

Optimális a fogak egészséges fejlődéséhez

A fogszabályzós, szimmetrikus puha szilikoncumik célja, hogy segítsék a fogak természetes fejlődését.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

173

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
1

30/09/2024

România

România

Bun

Foarte bun. Am folosit pana la 4 luni. Foarte okkk

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

29/09/2024

România

România

Excelent

Cele mai bune suzete.... Pustiu meu are 3 luni .. după ce am incercat mai multe firme de suzete și mai multe tipuri ne-am oprit la cele de la Philips... Cele mai bune

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

28/09/2024

România

România

Produsul este excelent

Recomand cu toată încrederea sunt cei mai buni de pe piață !

Előnyök

Silicon

Hátrányok

Cost ridicat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.