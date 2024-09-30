2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Újszülöttek számára tervezve
BPA-mentes
2 csomag, 80%-ban növényi alapú*
0–2 hónap
Az újszülötteknek való cuminkat kifejezetten úgy terveztük, hogy illeszkedjen a pici szájukhoz és arcukhoz. Pillekönnyű, gyűrű nélküli kialakítása miatt ideális első cumi, amelyet a babák egészen 6 hónapos korukig használhatnak. A cumi alakja és mérete segíti a babákat abban, hogy könnyedén át tudjanak állni a Philips Avent ultra air és ultra soft cumikra, így kielégítve a természetes szopási szükségleteiket.
Fogszabályozó cumijaink puha szilikonból készülnek, hogy támogassák a száj izmainak természetes mozgását, és ezzel csökkentsék a malocclusio kockázatát. A keskeny nyakú cumi úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a nyelv és a szájpadlás közötti nyomást. A Philips Avent Ultra cumik az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkeznek. 100%-ban élelmiszeripari minőségű szilikonból készülnek, így tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a gumiból (latexből) készült cumik, és nem tartalmaznak BPA-t, BPS-t, ftalátokat, PVC-t és policiklusos aromás szénhidrogéneket.
Texturált szilikon cumijaink úgy lettek kialakítva, hogy imitálják az anyai mell érzetét. Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy kisgyermekeik hogyan reagálnak a cumira, átlagosan 98% válaszolta, hogy babájuk elfogadja a Philips Avent Ultra cumit.
4.9
5-ből
173
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
JJJJJI
30/09/2024
România
A promóció része
Bun
Foarte bun. Am folosit pana la 4 luni. Foarte okkk
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
De 2ori Anca
29/09/2024
România
A promóció része
Excelent
Cele mai bune suzete.... Pustiu meu are 3 luni .. după ce am incercat mai multe firme de suzete și mai multe tipuri ne-am oprit la cele de la Philips... Cele mai bune
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Pugicorn
28/09/2024
România
A promóció része
Produsul este excelent
Recomand cu toată încrederea sunt cei mai buni de pe piață !
Előnyök
Silicon
Hátrányok
Cost ridicat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi
Kemény műanyag alkatrészek a szilikon cumi kivételével (tömegmérleg megközelítés).
A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az Ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).
A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.