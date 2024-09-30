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Összes sorozat

  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket
  • Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket

Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/17

4.9

| (173) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket

Lelki nyugalom már az első pillanattól kezdve. A Philips Avent ultra start Nighttime cumit kifejezetten úgy terveztük, hogy azok az újszülöttek szájához illeszkedjenek, és biztonságosan használhatók legyenek 6 hónapig. A cumik a sötétben világítanak, hogy lámpaoltás után is hamar vigaszt és megnyugvást tudjanak nyújtani. Jelenleg 80%-ban növényi alapúak.*

Összes előny megtekintése

Legmegfelelőbb az illeszkedés, még éjszaka is

Az első naptól kezdve megnyugtatja az újszülötteket

  • Sötétben fluoreszkáló kupak

  • BPA-mentes

  • 2 csomag, 80%-ban növényi alapú*

  • 0–2 hónap

Tökéletes illeszkedés az apró szájakhoz

Tökéletes illeszkedés az apró szájakhoz

Az újszülötteknek való cuminkat kifejezetten úgy terveztük, hogy illeszkedjen a pici szájukhoz és arcukhoz. Pillekönnyű, gyűrű nélküli kialakítása miatt ideális első cumi, amelyet a babák egészen 6 hónapos korukig használhatnak. A cumi alakja és mérete segíti a babákat abban, hogy könnyedén át tudjanak állni a Philips Avent ultra air és ultra soft cumikra, így kielégítve a természetes szopási szükségleteiket.

Természetes szájfejlődéshez tervezett fogszabályozós cumi

Természetes szájfejlődéshez tervezett fogszabályozós cumi

Fogszabályozó cumijaink puha szilikonból készülnek, hogy támogassák a száj izmainak természetes mozgását, és ezzel csökkentsék a malocclusio kockázatát. A keskeny nyakú cumi úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a nyelv és a szájpadlás közötti nyomást. A Philips Avent Ultra cumik az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkeznek. 100%-ban élelmiszeripari minőségű szilikonból készülnek, így tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a gumiból (latexből) készült cumik, és nem tartalmaznak BPA-t, BPS-t, ftalátokat, PVC-t és policiklusos aromás szénhidrogéneket.

A babák imádják (98%-os cumielfogadás)**

A babák imádják (98%-os cumielfogadás)**

Texturált szilikon cumijaink úgy lettek kialakítva, hogy imitálják az anyai mell érzetét. Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy kisgyermekeik hogyan reagálnak a cumira, átlagosan 98% válaszolta, hogy babájuk elfogadja a Philips Avent Ultra cumit.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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4.9

5-ből

173

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
1

30/09/2024

România

România

Bun

Foarte bun. Am folosit pana la 4 luni. Foarte okkk

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2023-08-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2023-08-30

29/09/2024

România

România

Excelent

Cele mai bune suzete.... Pustiu meu are 3 luni .. după ce am incercat mai multe firme de suzete și mai multe tipuri ne-am oprit la cele de la Philips... Cele mai bune

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2023-08-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2023-08-29

28/09/2024

România

România

Produsul este excelent

Recomand cu toată încrederea sunt cei mai buni de pe piață !

Előnyök

Silicon

Hátrányok

Cost ridicat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2024-03-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soother SCF075/04 ultra start pentru nou-născuţi

Date of Use 2024-03-28

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Kemény műanyag alkatrészek a szilikon cumi kivételével (tömegmérleg megközelítés).

  2. A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az Ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).

  3. Egyesült államokbeli fogyasztói teszt eredményei alapján (2023, n=201).

  4. A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.

  5. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.