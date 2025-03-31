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Philips Avent Pacifier ultra start Nighttime

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Philips Avent Pacifierultra start Nighttime

SCF075/18

Philips Avent Pacifier ultra start Nighttime

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  • A Philips Avent játszócumik tisztítása és sterilizálása a tokkal és mikrohullámú sütővel
    A Philips Avent játszócumik tisztítása és sterilizálása a tokkal és mikrohullámú sütővel
  • Philips Avent játszócumik. Víz eltávolítása a cumifejből
    Philips Avent játszócumik. Víz eltávolítása a cumifejből

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Felhasználói útmutató

  • PDF fájl, 394.9 kB
  • 9 July 2025

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