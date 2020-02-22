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Összes sorozat

  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését

Gyártás megszűnt

Philips Avent ultra aircumi tartozék

SCF085/34

4.9
| (651) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Biztosítja a baba bőrének légzését
A levegő kellemességével biztosít megnyugvást. A Philips Avent ultra air cumi extra nagy levegőnyílásokkal rendelkezik, így a baba bőre száraz marad. Különféle színekben és kivitelekben kapható.
Összes előny megtekintése

Extra nagy levegőnyílások a kényelmesebb megnyugtatásért

Biztosítja a baba bőrének légzését

  • Biztosítja a baba bőrének légzését

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 csomagos kiszerelés

  • 6-18 hó

Biztosítja a baba bőrének légzését

Biztosítja a baba bőrének légzését

Az extra nagy levegőnyílások szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad cumizás közben.

98%-os cumielfogadás*

98%-os cumielfogadás*

Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy a gyermekeik hogyan reagálnak a texturált szilikon cumijainkra, átlagosan 98%-uk azt mondta, hogy gyermekük elfogadja a Philips Avent ultra soft és ultra air cumijainkat.

A cumi 100%-ban élelmiszeripari használatra alkalmas szilikonból készült

A cumi 100%-ban élelmiszeripari használatra alkalmas szilikonból készült

Tudatosan választottuk a szilikont az ultra soft és ultra air cumikhoz, mivel ez egy biztonságos és semleges anyag, amelyet széles körben használnak az orvosi alkalmazásokban, mentes a veszélyes vegyi anyagoktól, endokrin aktív anyagoktól (pl. BPA) és allergénektől.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

651

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Elfogadta

Gyorsan megszerette a babám ezt a cumit, kényelmes neki. Egyszerű színek, semmi csicsa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Csak ezt használjuk!

Nagyon korăn kezdett el fogzani a kislănyom, ìgy a cumi mellett döntöttem. Nagyon sok fajta cumit kipróbăltam de egyiket sem fogadta el. Fontos volt az a szpont, hogy BPA mentes legyen, puha, viszont vêdje a fogait kêsőbb ès persze hogy ő is elfogadja. Hosszas próbálgatás utån jutottam el a Philips Avent cumikhoz. Ês csodák-csodájára az első pillanattól kezdve elfogadta! Azóta is csak ezt a cumit szeret, ès mióta vannak fogai, egyet sem sikerült kiharapnia, pedig nagyon próbálkozik. :) Sokkal nyugodtabbak az êjszakãink ês a nappalink is. Szívből köszönöm ès mindenkinek csak ajănlani tudom.

Előnyök

BPA mentes, puha szilikon,fogvêdő.

Hátrányok

Szămomra nincs.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kedvenc

Más fajtájú, típusú cumit el sem fogadnak a lányaim, nagyon szeretik, puha, légáteresztő. A sterilizáló doboznak köszönhetően könnyen tárolható, szállítható, pillanatok alatt egy kis víz beletöltésével szerilizálható.

Előnyök

Puha, légáteresztő, sterilizálható

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 2016-os és 2017-es, egyesült államokbeli fogyasztói felmérések 98%-os cumielfogadást mutattak a Philips Avent ultra air és ultra soft texturált cumik esetében.

  2. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a játszócumit