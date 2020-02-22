2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Biztosítja a baba bőrének légzését
Fogszabályozós és BPA-mentes
2 csomag, 80%-ban növényi alapú*
0–6 hó
A pajzsban lévő lyukak szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad a nyugalom és kényelem érdekében.
Fogszabályozó cumijaink puha szilikonból készülnek, hogy támogassák a száj izmainak természetes mozgását, és ezzel csökkentsék a malocclusio kockázatát. A keskeny nyakú cumi úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a nyelv és a szájpadlás közötti nyomást. A Philips Avent Ultra cumik az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkeznek. 100%-ban élelmiszeripari minőségű szilikonból készülnek, így tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a gumiból (latexből) készült cumik, és nem tartalmaznak BPA-t, BPS-t, ftalátokat, PVC-t és policiklusos aromás szénhidrogéneket.
Texturált szilikon cumijaink úgy lettek kialakítva, hogy imitálják az anyai mell érzetét. Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy kisgyermekeik hogyan reagálnak a cumira, átlagosan 98% válaszolta, hogy babájuk elfogadja a Philips Avent Ultra cumit.
4.9
5-ből
651
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Lili94
22/02/2020
Magyarország
Elfogadta
Gyorsan megszerette a babám ezt a cumit, kényelmes neki. Egyszerű színek, semmi csicsa.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi
Melinda34
21/02/2020
Magyarország
Csak ezt használjuk!
Nagyon korăn kezdett el fogzani a kislănyom, ìgy a cumi mellett döntöttem. Nagyon sok fajta cumit kipróbăltam de egyiket sem fogadta el. Fontos volt az a szpont, hogy BPA mentes legyen, puha, viszont vêdje a fogait kêsőbb ès persze hogy ő is elfogadja. Hosszas próbálgatás utån jutottam el a Philips Avent cumikhoz. Ês csodák-csodájára az első pillanattól kezdve elfogadta! Azóta is csak ezt a cumit szeret, ès mióta vannak fogai, egyet sem sikerült kiharapnia, pedig nagyon próbálkozik. :) Sokkal nyugodtabbak az êjszakãink ês a nappalink is. Szívből köszönöm ès mindenkinek csak ajănlani tudom.
Előnyök
BPA mentes, puha szilikon,fogvêdő.
Hátrányok
Szămomra nincs.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
gabica
21/02/2020
Magyarország
Kedvenc
Más fajtájú, típusú cumit el sem fogadnak a lányaim, nagyon szeretik, puha, légáteresztő. A sterilizáló doboznak köszönhetően könnyen tárolható, szállítható, pillanatok alatt egy kis víz beletöltésével szerilizálható.
Előnyök
Puha, légáteresztő, sterilizálható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi
Kemény műanyag alkatrészek a szilikon cumi kivételével (tömegmérleg megközelítés).
Egyesült államokbeli fogyasztói teszt eredményei alapján (2023, n=201).
A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az Ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).
A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.