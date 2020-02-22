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Összes sorozat

  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/02

4.9
| (651) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Biztosítja a baba bőrének légzését
Megnyugtató és légáteresztő, nagy levegőnyílásokkal. 10-ből 9 szülő egyetért azzal, hogy a Philips Avent ultra air cumik igazi kényelmet nyújtanak a piciknek.** Nem számít, ki vigyáz a gyermekre, a vigasz és a megnyugvás mindig a közvetlen közelben van! A cumi jelenleg 80%-ban növényi alapú.*
Összes előny megtekintése

Extra nagy levegőnyílások a kényelmesebb megnyugtatásért

Biztosítja a baba bőrének légzését

  • Biztosítja a baba bőrének légzését

  • Fogszabályozós és BPA-mentes

  • 2 csomag, 80%-ban növényi alapú*

  • 0–6 hó

Az extra nagy levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

Az extra nagy levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

A pajzsban lévő lyukak szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad a nyugalom és kényelem érdekében.

Természetes szájfejlődéshez tervezett fogszabályozós cumi

Természetes szájfejlődéshez tervezett fogszabályozós cumi

Fogszabályozó cumijaink puha szilikonból készülnek, hogy támogassák a száj izmainak természetes mozgását, és ezzel csökkentsék a malocclusio kockázatát. A keskeny nyakú cumi úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a nyelv és a szájpadlás közötti nyomást. A Philips Avent Ultra cumik az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkeznek. 100%-ban élelmiszeripari minőségű szilikonból készülnek, így tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a gumiból (latexből) készült cumik, és nem tartalmaznak BPA-t, BPS-t, ftalátokat, PVC-t és policiklusos aromás szénhidrogéneket.

A babák imádják (98%-os cumielfogadás)***

A babák imádják (98%-os cumielfogadás)***

Texturált szilikon cumijaink úgy lettek kialakítva, hogy imitálják az anyai mell érzetét. Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy kisgyermekeik hogyan reagálnak a cumira, átlagosan 98% válaszolta, hogy babájuk elfogadja a Philips Avent Ultra cumit.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

651

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Elfogadta

Gyorsan megszerette a babám ezt a cumit, kényelmes neki. Egyszerű színek, semmi csicsa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Csak ezt használjuk!

Nagyon korăn kezdett el fogzani a kislănyom, ìgy a cumi mellett döntöttem. Nagyon sok fajta cumit kipróbăltam de egyiket sem fogadta el. Fontos volt az a szpont, hogy BPA mentes legyen, puha, viszont vêdje a fogait kêsőbb ès persze hogy ő is elfogadja. Hosszas próbálgatás utån jutottam el a Philips Avent cumikhoz. Ês csodák-csodájára az első pillanattól kezdve elfogadta! Azóta is csak ezt a cumit szeret, ès mióta vannak fogai, egyet sem sikerült kiharapnia, pedig nagyon próbálkozik. :) Sokkal nyugodtabbak az êjszakãink ês a nappalink is. Szívből köszönöm ès mindenkinek csak ajănlani tudom.

Előnyök

BPA mentes, puha szilikon,fogvêdő.

Hátrányok

Szămomra nincs.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kedvenc

Más fajtájú, típusú cumit el sem fogadnak a lányaim, nagyon szeretik, puha, légáteresztő. A sterilizáló doboznak köszönhetően könnyen tárolható, szállítható, pillanatok alatt egy kis víz beletöltésével szerilizálható.

Előnyök

Puha, légáteresztő, sterilizálható

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Kemény műanyag alkatrészek a szilikon cumi kivételével (tömegmérleg megközelítés).

  2. Egyesült államokbeli fogyasztói teszt eredményei alapján (2023, n=201).

  3. A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az Ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).

  4. A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.

  5. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.