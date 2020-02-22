TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését
  • Biztosítja a baba bőrének légzését

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/11

4.9
| (651) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Biztosítja a baba bőrének légzését
Megnyugtató és légáteresztő, nagy levegőnyílásokkal. 10-ből 9 szülő egyetért azzal, hogy a Philips Avent ultra air cumik igazi kényelmet nyújtanak a piciknek.** Nem számít, ki vigyáz a gyermekre, a vigasz és a megnyugvás mindig a közvetlen közelben van! A cumi jelenleg 80%-ban növényi alapú.*
Összes előny megtekintése

Extra nagy levegőnyílások a kényelmesebb megnyugtatásért

Biztosítja a baba bőrének légzését

  • Biztosítja a baba bőrének légzését

  • BPA-mentes

  • 2 csomag, 80%-ban növényi alapú*

  • 6-18 hó

Az extra nagy levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

Az extra nagy levegőnyílások lehetővé teszik, hogy a baba bőre lélegezzen

A pajzsban lévő lyukak szellőztetik a baba bőrét, így az szárazabb marad a nyugalom és kényelem érdekében.

Természetes szájfejlődéshez tervezett fogszabályozós cumi

Természetes szájfejlődéshez tervezett fogszabályozós cumi

Fogszabályozó cumijaink puha szilikonból készülnek, hogy támogassák a száj izmainak természetes mozgását, és ezzel csökkentsék a malocclusio kockázatát. A keskeny nyakú cumi úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a nyelv és a szájpadlás közötti nyomást. A Philips Avent Ultra cumik az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkeznek. 100%-ban élelmiszeripari minőségű szilikonból készülnek, így tartósabbak és hosszabb élettartamúak, mint a gumiból (latexből) készült cumik, és nem tartalmaznak BPA-t, BPS-t, ftalátokat, PVC-t és policiklusos aromás szénhidrogéneket.

A babák imádják (98%-os cumielfogadás)***

A babák imádják (98%-os cumielfogadás)***

Texturált szilikon cumijaink úgy lettek kialakítva, hogy imitálják az anyai mell érzetét. Amikor megkérdeztük a szülőket, hogy kisgyermekeik hogyan reagálnak a cumira, átlagosan 98% válaszolta, hogy babájuk elfogadja a Philips Avent Ultra cumit.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

651

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Elfogadta

Gyorsan megszerette a babám ezt a cumit, kényelmes neki. Egyszerű színek, semmi csicsa.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF244/20 ultra air cumi

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Csak ezt használjuk!

Nagyon korăn kezdett el fogzani a kislănyom, ìgy a cumi mellett döntöttem. Nagyon sok fajta cumit kipróbăltam de egyiket sem fogadta el. Fontos volt az a szpont, hogy BPA mentes legyen, puha, viszont vêdje a fogait kêsőbb ès persze hogy ő is elfogadja. Hosszas próbálgatás utån jutottam el a Philips Avent cumikhoz. Ês csodák-csodájára az első pillanattól kezdve elfogadta! Azóta is csak ezt a cumit szeret, ès mióta vannak fogai, egyet sem sikerült kiharapnia, pedig nagyon próbálkozik. :) Sokkal nyugodtabbak az êjszakãink ês a nappalink is. Szívből köszönöm ès mindenkinek csak ajănlani tudom.

Előnyök

BPA mentes, puha szilikon,fogvêdő.

Hátrányok

Szămomra nincs.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

Date of Use 2019-08-21

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

Date of Use 2019-08-21

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kedvenc

Más fajtájú, típusú cumit el sem fogadnak a lányaim, nagyon szeretik, puha, légáteresztő. A sterilizáló doboznak köszönhetően könnyen tárolható, szállítható, pillanatok alatt egy kis víz beletöltésével szerilizálható.

Előnyök

Puha, légáteresztő, sterilizálható

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

Date of Use 2018-02-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF343/22 ultra air cumi

Date of Use 2018-02-21

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Kemény műanyag alkatrészek a szilikon cumi kivételével (tömegmérleg megközelítés).

  2. Egyesült államokbeli fogyasztói teszt eredményei alapján (2023, n=201).

  3. A 2023-as amerikai fogyasztói felmérés megerősíti a 98%-os cumielfogadást az Ultra cumiknál használt texturált Philips Avent cumik esetében (n=201).

  4. A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.

  5. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.